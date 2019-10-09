Varis tedavisinde lazer kullanımı işe yarıyor mu?

Toplumda erkek ve kadınların yüzde 25’ini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olan varisler, toplardamar içerisinde yer alan kapakçıkların kanı geri kaçırmasından, diğer bir ifadeyle venöz yetmezlikten kaynaklanıyor. Venöz yetmezliğin en önemli nedenlerini ise genetik yatkınlık, uzun süre ayakta durmayı gerektiren yaşam tarzı, fazla kilo ve doğum oluşturuyor. Venöz yetmezlik ve varislere bağlı olarak görsel problemler, bacakta ağrı, şişlik, kramp, ayak tabanlarında yanma, huzursuz bacak, ayak bileğinde şişlik, sertlik ve renkte koyulaşma veya ülser gelişebildiğini belirten Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, ayrıca akciğer embolisinin en önemli nedenini oluşturan toplardamar tıkanıklığının da varislerin ve venöz yetmezliğin komplikasyonu olarak ortaya çıkabildiğinin altını çiziyor.

Venöz yetmezlik tedavi edilmedikçe çeşitli yöntemlerle varislerin ortadan kaldırılmasının çözüm olmayacağını ve problemin artarak nüks edeceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, bu nedenle öncelikle doppler ultrason ile varise neden olan kaçağın (venöz yetmezliğin) saptanarak tedavi edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Günümüzde venöz yetmezlikte veya varise neden olan kaçakların tedavisinde cerrahiye alternatif yöntemler bulunduğunu anlatan Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, varis tedavisinde yaygın olarak kullanılan lazere ilişkin önemli bilgiler veriyor.