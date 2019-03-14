Varisler için neler yapabilirsiniz? İşte varisleri iyileştirmeye yardımcı yöntemler

Varis hastalığı, kronik süreçli bir hastalıktır. Başlangıç ve erken dönem belirtileri çok ciddi olmamakla birlikte, dikkat edilmez ve uygun tedavilerle ilerleyişi durdurulmaz ise bacaklarda yara açılması ve hatta bacakların kesilmesine dek ilerleyebilecek önemli sonuçlara neden olabiliyor.

Toplardamarlardaki genişlemeler ve kapakçık bozuklukları gibi yapısal sorunların yanında bu sorunlara bağlı toplardamar akım problemleri ile karakterize varis hastalığında tedavi, mevcut fiziki muayene bulguları ve doppler ultrasonografideki damar akım, yapı özellikleri kadar hastanın şikayetine göre de şekillendirilmelidir.

İlaç ve çorap tedavisi hastalığın seyrini yavaşlatıp durdurabilen ve şikayetlerin ortadan kaldırılmasını sağlayabilen bir yöntem olmakla birlikte, varis çorabı kullanımının getirdiği zorluklar ve kullanılan ilaçların kısıtlı etkileri nedeni ile özellikle ileri dönem varislerde sonuçlar pek yüz güldürücü olmamaktadır.

20 yıl öncesinde sıklıkla kullanılmakta olan klasik cerrahi yöntemler, günümüzde oldukça seyrek uygulanmakta olsa da gerekli olduğunda kullanılabilmektedir. Lazer, radyofrekans ile ablasyon yöntemleri, yapıştırıcı uygulamaları ise günümüzde varis tedavisinde sıklıkla kullanılmakta olan, yan etki profili düşük ve orta-uzun dönem sonuçları oldukça iyi olan tedavi yöntemleridir.