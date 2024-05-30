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Varyemez nasıl yazılır? Varyemez ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.05.2024 21:45
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Türkçe’de farklı anlamlara sahip kelimeler bir araya gelerek bileşik türde yeni anlamlar oluştururlar. Dilimizin zengin bir kelime dağarcığına sahip olmasının nedenlerinden biri de bu bileşik türdeki kelimelerdir. Kelime dağarcığını zenginleştiren bu kelimeler, yazımlarında en sık yapılan hatalar arasında yer alır. Bu hataların önüne geçmek için oluşturulan Türkçe dil bilgisi kurallarına dikkat edildiğinde yazım hatası yapılmaz. Peki, varyemez nasıl yazılır?

Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri olup birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde birçok kelime içermektedir. Bu tür sözcüklerin ayrı ya da bitişik yazılması, birçok faktöre bağlı olarak değiştiği için genellikle yazım hatalarına neden olabilir. Türkçe dil bilgisi kuralları dikkate alındığında herhangi bir yazım hatası yapılmaz. Birleşik yapıdaki sözcüklerin hangi kurallara göre ayrı veya bitişik yazılması gerektiğinin bilinmesi, doğru yazım için önemlidir.

Varyemez nasıl yazılır?

Çoğu kişi, sözcüklerin yazımında ve telaffuzunda hatalar yapmaktadır. Bu hataların çoğu yabancı kökenli sözcüklerde görülür. Türkçe’nin içinde bulunan Arapça, Farsça veya Fransızca kökenli sözcükler, dilin ses yapısına uyum sağlayamadığı için yazım hatalarına sebep olabilir.

Türk Dil Kurumu, bu yanlışların düzeltilmesi amacıyla sözlükler oluşturmuştur. Bu kapsamda araştırılan varyemez yazımı da sıklıkla hatalı olan bir kelimedir. Varyemez sözcüğü günlük yaşamda “cimri, eli sıkı ve pinti” anlamlarında kullanılır. Bu sözcüğün özelinde varyemez bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı merak edilir. Varyemez sözcüğünün doğru yazılışı “varyemez” şeklinde bitişik olmalıdır.

Varyemez ayrı mı yazılır?

Varyemez doğru yazılışı bitişik olarak kabul edildiği için ayrı olarak yazılması imla hatası olarak değerlendirilir. İmla hatalarının önüne geçebilmek ve dili doğru kullanabilmek için oluşturulan Türkçe dil bilgisi doğrultusunda varyemez sözcüğünün ayrı yazılmaması gerekir. Bu noktada birincil kaynaklara bakıldığında; varyemez TDK sözlüklerinde de bitişik olarak yazılması gereken bir kelimedir. Kelimelerin doğru yazım biçimlerine dikkat etmemek bilgi kirliliğine yol açabilir. Türkçe yazım kullarına göre varyemez sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Varyemez (Doğru kullanım)
  • Var yemez (Hatalı kullanım)
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