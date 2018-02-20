Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı! Vatan Şaşmaz'ın bebeğinin adı...

Vatan Şaşmaz'ın bebeği doğdu. Herkes Vatan Şaşmaz'ın bebeğinin ismini merak ediyor.

VATAN ŞAŞMAZ'IN OĞLUNUN ADI

Ağustos ayında Filiz Aker tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi. Ünlü sunucunun büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adının verildiği öğrenildi.

43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

VATAN ŞAŞMAZ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Vatan Şaşmaz cinayeti polis raporunda plotonik aşk olarak kayıtlara geçti. Raporda; Aker'in Vatan Şaşmaz'dan kopamadığı, platonik aşk besleyerek, takıntı haline getirdiği ve olay günü neler yaşandığına dair önemli bilgilere yer verildi.

Olay ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda müntehir (Filiz Aker) ile maktul (Vatan Şaşmaz) 2009 yılında birliktelik yaşarlar aralarında anlaşmazlık çıkar ve ayrılırlar ancak müntehire şahıs, maktule (Vatan Şaşmaz) platonik aşk duyar bunu takıntı haline getirir müntehire sürekli tanık şahıs olan yeğenine maktulü çok sevdiğini kendisi ile evlenmek istediğini söyler. Saman zaman intihar etmek istediğini beyan eder. 2011 yılında ….. içerek intihar teşebbüsünde bulunur.

Müntehire, yaklaşık 1,5 aydır otelde kalmaktadır 27.08.2017 günü müntehire şahıs yeğeni olan Dora isimli şahsı eşi ile birlikte otele davet eder. Saat:12.30 sıraları tanık Dora ve eşi otele gelir müntehire şahısla birlikte otelde cafede otururlar bir süre sonra müntehire alkol alır saat:17.00 sıralarında misafirinin geleceğini onu karşılamaya gideceğini kendisini otelin cafesinde beklemelerini, yarım saate kadar geleceğini söyler ve yanlarından ayrılır.

VATAN ŞAŞMAZ'IN EŞİ YASEMİN ADALI KİMDİR

Ekranların sevilen yüzü Vatan Şaşmaz öldüğünde eşi Yasemin Adalı 4 aylık hamileydi. Bebeğini kucağına almadan vefat eden Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı merak ediliyor. Yasemin Adalı kimdir? İşte ayrıntılar...

Ankara Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu olan Yasemin Adalı, konut ve ofis iç mimari tasarımları yapıyor. Şaşmaz eşi ile 13 Eylül 2015 yılında evlenmişti.