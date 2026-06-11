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Vatandaş poşetini 45 dakikada doldurdu: Kilosu 300 lira

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yüksek rakımlı dağ ve yaylalarda adeta doğal mantar bereketi yaşanıyor.

Vatandaş poşetini 45 dakikada doldurdu: Kilosu 300 lira

Bölgede ortaya çıkan mantar bolluğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, arazide hasada hazır bekleyen onlarca mantar görsel şölen oluşturdu.

Vatandaş poşetini 45 dakikada doldurdu: Kilosu 300 lira 1

YAĞIŞLARIN ARDINDAN POŞETLER 45 DAKİKADA DOLDU

Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverler ve yöre halkı dağlara akın etti.

Yağışların ardından oluşan uygun iklim şartlarıyla topraktan fışkıran mantarları toplamak için yaylaya çıkan bir vatandaş, sadece 45 dakika içinde poşetlerini tamamen doldurmayı başardı.

Vatandaş poşetini 45 dakikada doldurdu: Kilosu 300 lira 2

KİLOGRAMI 250 İLE 300 LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR

Toplanan çaşır, palak, kuzugöbeği ve su mantarı gibi şifa deposu türler hem sofraları süslüyor hem de aile bütçesine ciddi katkı sağlıyor. Doğal ortamdan taze taze toplanan bu lezzetlerin kilogramı güncel olarak 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum mantar
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