Vatanım Sensin 41. bölüm 2. fragmanı! Mehmet şehit oluyor

Mehmet'in planladığı tuzak sayesinde Yunan askerleri, patlayan bomba ile derin bir yara alır. Patlama alanında yer alan Mehmet, maalesef vatanı için şehit olur. Bomba tuzaklarının olduğu yerin dışarısında bekleyen Leon ve Hilal, patlamadan yaralanarak kurtulmuşlardır. Leon ve Hilal'in uyandıklarında ilk söyledikleri birbirlerinin isimleri olur.

Hilal'in adını sayıklayan Leon'u duyan Cevdet, kızı için endişelenmeye başlar. Tevfik, Azize'nin yerini bildiğini söyleyerek; kafasına doğrultulan silahın tetiği üzerinden Cevdet'in parmağını çekmesini bekler. Cevdet ve Tevfik yüzleşmesi, ölümle sonuçlanacak mı? Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

VATANIM SENSİN 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tevfik, Cevdet'in planıyla Dağıstanlı'yı alaşağı etmiş, efeleri milli orduya katmak üzere harekete geçmiştir.

İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.

Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

