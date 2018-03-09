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Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı! 'Ben Kuvayı Milliye mensubu Miralay Cevdet'

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 09.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin yeni bölümde, Cevdet ile Leon karşı karşıya geliyor veCevdet gerçek kimliğini açıklıyor. Cevdet, 'Ben Yunan generali Cevdet değil, Kuvayı Milliye mensubu Miralay Cevdet. Atina için değil Ankara için çalışıyorum. Yunan zaferi için değil, Türk milletinin zaferi için çaba gösteriyorum. Bugüne kadar ne yaptıysam bu hain, alçak işgali bitirmek ve vatanımı hürriyetine kavuşturmak için yaptım' sözleriyle gerçek kimliğini açıklıyor.

Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı! 'Ben Kuvayı Milliye mensubu Miralay Cevdet'

Vatanım Sensin'in 15 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 40. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Vatanım Sensin son bölümde, Cevdet'in kuvvacı olduğunu anlayan Leon, silahını ona doğrultmuştu.

Babası Vasili'nin ölümünden Cevdet'i sorumlu tutan Leon, duyduğu hakikat karşısında zor anlar yaşar. Zira Cevdet, Türk Ordusu için çalıştığını ve Yunanları vatanından atmak için mücadele ettiğini itiraf eder.

Bu gerçek Leon'u büyük bir ikileme sürükler. Öte yandan İzmir'de, Milli Mücadele için baş kaldırış başlar. İsmet Bey, halka umut olurken, Türk halkı zaferleri gözlemeye başlar. Yunanistan'dan gelen haberler ise Yunan Kumandanı Filippos için olumsuz olur. Türk halkının azmi karşısında Yunan Ordusu'nu zor zamanlar beklemektedir.

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 15 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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