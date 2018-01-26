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Vatanım Sensin'de şok ayrılık! Onur Saylak veda etti

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 26.01.2018 00:19 | Son Güncelleme 8 saat önce

Vatanım Sensin'in 42. bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından olan Onur Saylak'ın canlandırdığı Tevfik karakteri, Cevdet tarafından öldürüldü. Onur Saylak, Vatanım Sensin'e son bölümde veda etmiş oldu.

Vatanım Sensin'de şok ayrılık! Onur Saylak veda etti

Vatanım Sensin'in 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlananson bölümünde, Onur Saylak veda etti. Cevdet, Tevfik'i vurarak öldürdü.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği; başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Okan Yalabık, Levent Can, Fatih Artman, Boran Kuzum, Miray Daner, Pınar Deniz, Ufuk Bayraktar, Şükran Ovalı ve Celile Toyon'un paylaştığı yapımda Tevfik karakterine hayat veren Onur Saylak, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

PuhuTV'nin 'Şahsiyet' dizisini yönetip başrolünde yer alacak olan Saylak daha önce diziden ayrılmayacağını ve iki yapımda birden rol alacağını açıklamıştı.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
 Cevdet’e, Azize’nin yaşadığını söyleyen Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişir. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundadır.

Cevdet'in diğer yandan hapse düşen Dağıstanlı’yı kimliği açığa çıkmadan kurtarması gerekmektedir. Ancak Ankara’ya iyiden iyiye düşman kesilen Dağıstanlı’yı içeriden çıkarmak isteyen başkaları da vardır.

Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başlar. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınavla karşı karşıyadır.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Esas oyuncu ölünce film bitmiyorsa tam bir TM. olmuş demek.
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