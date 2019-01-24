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Vatanım Sensin'in genç yıldızı Artvinli dizisinin kadrosuna katıldı!

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2019 21:51 | Son Güncelleme

Avşar Film'in Kanal D için çekeceği 'Artvinli' kod adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosuna, Vatanım Sensin'deki rolüyle dikkat çeken genç bir oyuncu da katıldı.

Vatanım Sensin'in genç yıldızı Artvinli dizisinin kadrosuna katıldı!

Çekimleri yakında başlayacak olan projenin senaryosu güçlü kalem Sırma Yanık imzası taşıyor. Cevdet Mercan'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizi için Fikret Kuşkan (Agah Karaçay), Başak Köklükaya (Seher) ve Mehmet Dolunay (Cenk) ile el sıkışılmıştı.

Dizide oldukça varlıklı bir adam olan Agah Karaçay'ın yeğeni Nedim karakterine ise 'Vatanım Sensin' ve 'Babam' filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan Berker Güven hayat verecek. Çetin Tekindor'la başrolünü oynadığı Nihat Durak imzalı 'Babam' filminde engelli bir genç olan Arif'i oynayan Güven, bu kez 'Artvinli'de geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum Nedim rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Berker Güven

Dizide olaylar Agah Karaçay'ın (Fikret Kuşkan) yeğeni Nedim için memleketleri Artvin'den uygun bir eş bulunmasını istemesiyle başlayacak. Artvinli ailenin Karaçay köşkünün müştemilatına yerleşmesinin ardından ise hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. (Medyatava)

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Anahtar Kelimeler:
artvinli dizisi berker güven

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