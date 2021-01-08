Vatikan: Dünyanın en küçük ülkesi

Siz hiç, bir ülkenin hatta bir şehrin içinde başka bir ülke olduğunu gördünüz mü? Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız bir devlettir.
İtalya'nın Roma şehrinde bulunuyor. Roma seyahatinizde Vatikan'ı ziyaret ederek 2 ülke görmüş oluyorsunuz. Dünyanın en çok turist ağırlayan ülkelerinden biri diyebiliriz Vatikan için.
İsa’nın 12 havarisinden biri olan ve Hristiyanlığın Katolik mezhebinin ilk Papası olarak da kabul edilen San Pietro’nun görev yaptığı yer olan Vatikan, San Pietro’nun mezarı üzerine kurulmuş. Katoliklerin ruhani merkezi.
Vatikan, 1929’da Papalık ile İtalya Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Laterna Anlaşması ile bağımsız bir devlete dönüşmüş.
Belki de başka yerde görmediğiniz Vatikan'ın en ilginç özellikleri sizi şaşırtacak.
Nüfusunun %95i erkek.
Vatikan nüfusu çoğunlukla kilise görevlileri ve askerlerden oluşuyor. Bu yüzden, vatandaşların %95'i erkek. Geri kalan ise İsviçreli Muhafızların eşleri ve çocukları.
Ülke UNESCO korumasında.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, tamamının koruma altında olduğu tek ülke Vatikan.
Devlet sınırında doğum olmuyor.
Vatikan şehir devleri sınırlarından bir doğum hastanesi olmadığı için bebekler Roma hastanelerinde dünyaya geliyor.
Vatikan mağazalarında vergi yok.
Bu imtiyaz yalnızca Vatikan sakinleri için geçerli. Koşa koşa mağaza aramayalım boşuna.
Kalıcı vatandaşlık verilmiyor.
Vatandaşlık, devlet çalışanları ve aileleri tarafından alınabiliyor. Kutsal görev hizmeti tamamlandığında vatandaşlık otomatik olarak İtalya olarak değiştiriliyor. Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya ebeveynlerini kaybettiklerinde vatandaşlıklarını da kaybediyorlar.
Papa'nın kabul günü
Papa'nın kabul günü genellikle kışın haftada bir kez çarşamba günleri Vatikan şehrinde, yazın ise Roma'ya yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Castel Gondolfo'da gerçekleşiyor. Bu genel kabul gününe katılmak için Prefetto della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano adresinde bulunan büroya başvurmak gerekiyor. Katolik dinine mensup olanların bağlı olduğu kiliseden bir yazı getirmesi isteniyor. Papa'nın kabul gününe katılacak kadınların, uzun kollu, başı kapalı, koyu renkli veya dikkati çekmeyen sade giysilerle; erkeklerin ise koyu renkli ceket ve kravatla katılmaları gerekiyor.
Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarında. Bunların çoğunu çeşitli ülkelerden gelen papazlar ve İsviçreli muhafızlar oluşturuyor.
Epi topu 0,44 km²'lik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkesi Vatikan.
Bağımsız bir ülke olduğundan kendine ait bayrağı da bulunuyor. Vatikan Bayrağı, Roma şehrinin anahtarlarını, Papa'nın ayin sırasında taktığı tülleri temsil ediyor. Bayraktaki beyaz renk papanın melekliği, sarı ise tanrının güneşi ile özdeşleştirilmiş. Ayrıca önemli olarak beyaz tarafta Papanın başına taktığı taç bulunuyor.
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