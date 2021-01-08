Vatikan: Dünyanın en küçük ülkesi

Siz hiç, bir ülkenin hatta bir şehrin içinde başka bir ülke olduğunu gördünüz mü? Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız bir devlettir.

VATİKAN NEREDE

İtalya'nın Roma şehrinde bulunuyor. Roma seyahatinizde Vatikan'ı ziyaret ederek 2 ülke görmüş oluyorsunuz. Dünyanın en çok turist ağırlayan ülkelerinden biri diyebiliriz Vatikan için.

VATİKAN TARİHİ

İsa’nın 12 havarisinden biri olan ve Hristiyanlığın Katolik mezhebinin ilk Papası olarak da kabul edilen San Pietro’nun görev yaptığı yer olan Vatikan, San Pietro’nun mezarı üzerine kurulmuş. Katoliklerin ruhani merkezi.

Vatikan, 1929’da Papalık ile İtalya Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Laterna Anlaşması ile bağımsız bir devlete dönüşmüş.

VATİKAN HAKKINDA BİLGİLER

VATİKAN'IN ÖZELLİKLERİ

Belki de başka yerde görmediğiniz Vatikan'ın en ilginç özellikleri sizi şaşırtacak.

Nüfusunun %95i erkek.

Vatikan nüfusu çoğunlukla kilise görevlileri ve askerlerden oluşuyor. Bu yüzden, vatandaşların %95'i erkek. Geri kalan ise İsviçreli Muhafızların eşleri ve çocukları.