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Vatikan: Dünyanın en küçük ülkesi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Vatikan: Dünyanın en küçük ülkesi

Vatikan denildiğinde aklımıza hemen Roma geliyor. Peki Vatikan'ın bağımsız bir devlet olduğunu biliyor musunuz? , Dünyanın hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız ülkesini daha yakından tanımaya, ilginç özelliklerini öğrenmeye ne dersiniz?

Siz hiç, bir ülkenin hatta bir şehrin içinde başka bir ülke olduğunu gördünüz mü? Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız bir devlettir.

VATİKAN NEREDE

İtalya'nın Roma şehrinde bulunuyor. Roma seyahatinizde Vatikan'ı ziyaret ederek 2 ülke görmüş oluyorsunuz. Dünyanın en çok turist ağırlayan ülkelerinden biri diyebiliriz Vatikan için.

VATİKAN TARİHİ

İsa’nın 12 havarisinden biri olan ve Hristiyanlığın Katolik mezhebinin ilk Papası olarak da kabul edilen San Pietro’nun görev yaptığı yer olan Vatikan, San Pietro’nun mezarı üzerine kurulmuş. Katoliklerin ruhani merkezi.

vatikan yüzölçümü

Vatikan, 1929’da Papalık ile İtalya Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Laterna Anlaşması ile bağımsız bir devlete dönüşmüş.

VATİKAN HAKKINDA BİLGİLER

VATİKAN'IN ÖZELLİKLERİ

Belki de başka yerde görmediğiniz Vatikan'ın en ilginç özellikleri sizi şaşırtacak.

vatikan roma

Nüfusunun %95i erkek.
Vatikan nüfusu çoğunlukla kilise görevlileri ve askerlerden oluşuyor. Bu yüzden, vatandaşların %95'i erkek. Geri kalan ise İsviçreli Muhafızların eşleri ve çocukları.

Ülke UNESCO korumasında.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, tamamının koruma altında olduğu tek ülke Vatikan.

Devlet sınırında doğum olmuyor.
Vatikan şehir devleri sınırlarından bir doğum hastanesi olmadığı için bebekler Roma hastanelerinde dünyaya geliyor.

vatikan nüfusu

Vatikan mağazalarında vergi yok.
Bu imtiyaz yalnızca Vatikan sakinleri için geçerli. Koşa koşa mağaza aramayalım boşuna.

Kalıcı vatandaşlık verilmiyor.
Vatandaşlık, devlet çalışanları ve aileleri tarafından alınabiliyor. Kutsal görev hizmeti tamamlandığında vatandaşlık otomatik olarak İtalya olarak değiştiriliyor. Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya ebeveynlerini kaybettiklerinde vatandaşlıklarını da kaybediyorlar.

vatikan nerede

Papa'nın kabul günü
Papa'nın kabul günü genellikle kışın haftada bir kez çarşamba günleri Vatikan şehrinde, yazın ise Roma'ya yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Castel Gondolfo'da gerçekleşiyor. Bu genel kabul gününe katılmak için Prefetto della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano adresinde bulunan büroya başvurmak gerekiyor. Katolik dinine mensup olanların bağlı olduğu kiliseden bir yazı getirmesi isteniyor. Papa'nın kabul gününe katılacak kadınların, uzun kollu, başı kapalı, koyu renkli veya dikkati çekmeyen sade giysilerle; erkeklerin ise koyu renkli ceket ve kravatla katılmaları gerekiyor.

VATİKAN NÜFUSU

Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarında. Bunların çoğunu çeşitli ülkelerden gelen papazlar ve İsviçreli muhafızlar oluşturuyor.

vatikan dünyanın en küçük devleti

VATİKAN YÜZÖLÇÜMÜ

Epi topu 0,44 km²'lik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkesi Vatikan.

VATİKAN BAYRAĞI

vatikan bayrağı

Bağımsız bir ülke olduğundan kendine ait bayrağı da bulunuyor. Vatikan Bayrağı, Roma şehrinin anahtarlarını, Papa'nın ayin sırasında taktığı tülleri temsil ediyor. Bayraktaki beyaz renk papanın melekliği, sarı ise tanrının güneşi ile özdeşleştirilmiş. Ayrıca önemli olarak beyaz tarafta Papanın başına taktığı taç bulunuyor.

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