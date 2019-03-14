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Vatman, rayların üzerinde su içen kedi için tramvayı durdurdu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2019 08:15 | Son Güncelleme

Antalya'da vatman Oğuz Ay (28), raylar üzerinde su içen kediyi görünce kullandığı nostaljik tramvayı durdurdu. Ay’ın, suyu içmesini beklediği kediyi, rayların üzerinden güvenlik bir noktaya taşıması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Antalya'da Müze- Zerdalilik arasında çalışan nostalji tramvayında iki yıldır vatman olarak çalışan Oğuz Ay, geçen pazar günü kullandığı tramvay ile Kale Kapısı durağından hareket ettiği sırada rayların üzerinde su içen kediyi gördü. Ay, 24 dakikada tamamlaması gereken seferini, kedi nedeniyle 6 dakika geç tamamladı. Kedinin su içmeyi bitirmesini bekleyen Ay, tramvaydan inerek hayvanı güvenli bir noktaya taşıdı.

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'ÖDÜLLENDİRİLSİN' YORUMLARI YAPILDI

Bu anlar, tramvaya binmek için bekleyen bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi, tramvayın güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar, yaptıkları yorumlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabını da etiketleyerek vatmanın ödüllendirilmesini istedi.

HAREKET ETMEYİP BEKLEDİ

Meslektaşlarıyla birlikte mama alıp tramvayın son duraklarında yaşayan sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen vatman Oğuz Ay, "Sosyal medyada görüntüyü gören arkadaşlarım, beni arayıp görüntüdeki kişinin ben olup olmadığımı sordu. Onlar sayesinde bu görüntüden ve ilgiden haberim oldu. O gün Kale Kapısı durağına yolcuları aldıktan sonra hareket edeceğim sırada, kedinin su içtiğini fark ettim. Kediyi öyle görünce beklemem gerektiğini düşündüm. Su içmek, insanların olduğu gibi doğadaki tüm canlılar için önemli bir ihtiyaç. O yüzden kedinin su içmesini bitirmesini beklemek istedim ve kedi su içtikten sonra yoluma devam ettim" dedi.

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TÜREL ARAYIP TEBRİK ETTİ

Tramvaydaki yolcuların kendisini tebrik ettiğini belirten Ay, "Sosyal medyada hayvanlara yapılan kötü davranışları görüyoruz. Benim yaptığım hareket umarım herkese örnek olur. Ayrıca sosyal medyada görüntüleri izleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şahsımı arayarak tebrik etti. Kendisine ve sosyal medyada güzel düşüncelerini paylaşan kişilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nostalji tramvayının son durağı olan ve depolama alanı olarak kullanılan Zerdalilik durağı ise 'Tomas' adlı kediye ev sahipliği yapıyor. Çalışanlar tarafından bakılan kedi için 'durağın demirbaşı' deniyor. (DHA)


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Antalya tramvay kedi vatman

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