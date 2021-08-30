Vay Halime filmi nerede ve ne zaman çekildi? Vay Halime oyuncuları kimdir?

Vay Halime filminde bir ara doktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçan Murat, gözünü Muğla'nın bir köyünde açar. Köylüler, Murat'ı doktor zanneder ve o da bu durumu bozmayarak doktorculuk oynamaya karar verir. Ancak planları bozulur ve Murat köyle kariyerli bir iş, huzur ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmaz. İşte tüm bu olaylar birleşince, Vay Halime filmi kahkaha dolu anlara sahne oluyor...

VAY HALİME FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Semra Dündar'ın yaptığı ve Muğla’da çekilen Vay Halime filmi 2020’de vizyona girdi. Sera Tokdemir ile Hüsnü Şenlendirici’nin başrollerinde yer aldığı Vay Halime filminin oyuncu kadrosunda Canan Karanlık, Sinan Bengier, Volkan Baş ve Mustafa Şen yer alıyor.

VAY HALİME FİLMİNİN KONUSU

Tefeciden aldığı yüklü miktar borçtan dolayı figüranlık, müzisyenlik, garsonluk ve bulaşıkçılık gibi gece gündüz uykusuzca türlü işlerde çalışan Murat, yine de borcunu zamanında ödeyemeyince doktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçmak durumunda kalıyor.

Kaçarken saklandığı kamyonda uyuya kalan Murat, sabah gözünü Muğla’nın bir köyünde açıyor. Bu köyde, muhtar başta olmak üzere köylüler de kendisini üzerindeki önlükle doktor zannedince Murat bir süreliğine peşindeki tefecilerden dolayı burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir.

Fakat bu planı bir tek şey bozar. O da köylü güzeli Halime’dir. Murat köyde kariyerli bir işi, huzuru ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmazken bir yandan aşk dolu bir taraftan da komik ve macera dolu olaylar birbirini izler.



