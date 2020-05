Vay korona korona

Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yüzleri gülümseten bir çalışmaya imza attı. Koro üyeleri, Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği koro şefi İlkim Eylül İlk önderliğinde, anonim bir halk türküsünü, esprili sözler eşliğinde seslendirerek, kulakların pasını silen bir çalışmaya imza attı.

Altındağlı kadınlar yine örnek olacak bir işe imza attı. Başarıları ve azimleriyle dikkatleri üzerine çeken Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri, evlerinde boş durmadı, koronavirüs için türkü söyledi. Anonim bir halk türküsü nağmelerinin üzerine söz yazan Altındağlı kadınlar, türküyü evlerinden seslendirdi. Türkü, esprili sözleri, hareketli ritmleriyle dinleyen herkesi gülümsetti.

Altındağ’ın farkı

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin dikkat çeken çalışmalarıyla daima fark oluşturduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, türkünün düzenlenmesi, söylenmesi gibi her tür yapım aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Balcı “Altındağlı kadınlarımız yine hünerlerini konuşturdu. Hepsinin eline, emeğine sağlık Çok tebrik ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz zor günlerde bizleri gülümsettiler. Altındağ’ın farkını, Altındağlı kadınların farkını gözler önüne serdiler. Türküde belirttikleri gibi eşe dosta hasret kalan, sokağa çıkamayan herkesin, sevdiklerine sağlıkla bir an önce kavuşmasını diliyorum. Türküde verdikleri sosyal mesajlar için de teşekkür ediyorum” dedi.

Türküyü evden seslendirdiler

Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun sanatı seven her yaştan Altındağlı kadınlardan oluştuğunu ve harika işler başardığını hatırlatan Başkan Balcı “Türk Halk Müziği koromuz Altındağlı kadınların ne kadar başarılı, azimli ve kararlı olduğunu gözler önüne seren bir koro Bu korodaki kadınlar hayata müzikle tutunuyor, müzik sayesinde sağlıklı ve dinç kalıyorlar. İçlerinde 30 yaşında olan da var, 90 yaşında olan da Müziğe gönül vermiş engelli bir kardeşimiz de var. Türküyü de evlerinden, başarılı bir şekilde seslendirmişler. Hijyen tedbirlerini de ihmal etmemişler” ifadelerini kullandı.

“Duygularımızı dile getirdik”

Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği koro üyelerinin evlerinde özlemle yeniden türkü söyleyecekleri günü beklediklerini söyleyen koro şefi İlkim Eylül İlk “Koro üyelerimizle uzun zamandır çalışamıyoruz. Hepimiz birbirimizi ve müziği çok özledik. Birlikte whatsapp gruplarında türküler söylüyor, koronavirüsle ilgili sohbetler ediyorduk. Aklımıza böyle bir çalışma yapmak geldi. En çok şikayet ettiğimiz konuları halk türküsünün ritmleriyle birleştirdik, özlemlerimizi ve dileklerimizi bu türkü aracılığı ile dile getirdik. Halk Müziğinin hep yaptığı gibi hem herkesi buluşturduk hem de gönüllere hitap ettik. Çok renkli ve eğlenceli bir çalışma oldu” dedi.