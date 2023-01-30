Ve Merih Demiral dünya devine gidiyor! Piyasa değeri 25 milyon Euro olan milli futbolcunun transferinin açıklanması an meselesi...

Atalanta forması giyen Merih Demiral için Inter devreye girdi. Atalanta'ya resmi teklifle bulunan Inter yetkilileri, milli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Skriniar'ı PSG'ye gönderecek Inter, bu boşluğu Merih Demiral ile dolduracak.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO AMA...

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 24 yaşındaki Merih Demiral için Atalanta 44 milyon Euro istiyor. Inter'in bu bedeli ödemeye hazır olduğu ve kısa süre içinde transferi duyuracağı ifade edildi.

BU SEZON 17 MAÇ OYNADI

Atalanta formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Merih Demiral, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Merih Demiral'ın kulüpten ayrılacak olması taraftarı bir hayli mutsuz etti.

