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  4. Ve Merih Demiral dünya devine gidiyor! Piyasa değeri 25 milyon Euro olan milli futbolcunun transferinin açıklanması an meselesi...

Ve Merih Demiral dünya devine gidiyor! Piyasa değeri 25 milyon Euro olan milli futbolcunun transferinin açıklanması an meselesi...

30.01.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atalanta'nın 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Merih Demiral, dünya devine transfer olmak üzere. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Merih için Atalanta'nın kapısını çalan Inter, yıldız futboluyla her konuda anlaşma sağladı. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Merih'in Juventus macerasının ardından yeniden büyük bir takımda oynama isteği nedeniyle Inter'den gelen tekliften sonra Atalanta yetkilileriyle konuşup anlayış istediği öğrenildi.

Ve Merih Demiral dünya devine gidiyor! Piyasa değeri 25 milyon Euro olan milli futbolcunun transferinin açıklanması an meselesi...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Atalanta forması giyen Merih Demiral için Inter devreye girdi. Atalanta'ya resmi teklifle bulunan Inter yetkilileri, milli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Skriniar'ı PSG'ye gönderecek Inter, bu boşluğu Merih Demiral ile dolduracak.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO AMA...

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Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 24 yaşındaki Merih Demiral için Atalanta 44 milyon Euro istiyor. Inter'in bu bedeli ödemeye hazır olduğu ve kısa süre içinde transferi duyuracağı ifade edildi.

BU SEZON 17 MAÇ OYNADI

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Atalanta formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Merih Demiral, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Merih Demiral'ın kulüpten ayrılacak olması taraftarı bir hayli mutsuz etti.

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