Veda Mektubu bugün var mı, yok mu? Veda Mektubu 10. bölüm ne zaman? 8 Mayıs Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu'nun yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Veda Mektubu, her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. 8 Mayıs Pazartesi günü Kanal D yayın akışı da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Veda Mektubu 10. bölüm ve Kanal D yayın akışı...

VEDA MEKTUBU BUGÜN VAR MI, YOK MU?

8 Mayıs Pazartesi günü Veda Mektubu dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta dizi yeni bölüm yayınlamamış, Veda Mektubu yerine Kanal D yayın akışında Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı filmi yer almıştı. Fakat bu akşam sevilen dizi yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Veda Mektubu 10. bölüm ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM ÖZETİ

Aslı’yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı’yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır. Aslı aldığı bu büyük haberin şokunu yaşamaya çalışırken Alanur ve Seher’in müdahaleleriyle durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu yeni haber bu ilişkide ve ailede bütün dengeleri bir kere daha alt üst edecektir.

8 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu



