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Vedat Milor'a şok! Restoran çalışanları tarafından şiddete uğradı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Dünyacı ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, Burgazada’da uğradığı saldırıyı anlattı. Milor, twitter hesabında başından geçenleri aktararak gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin hesaplarını da iletisine ekledi. Kaynak: Vedat Milor, restoran çalışanları tarafından şiddete uğradı.

Vedat Milor'a şok! Restoran çalışanları tarafından şiddete uğradı

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Adalar’da uğradığı şiddet olayını twitter hesabından paylaştı.
Milor, Burgazada’da fazla masa koyarak yolu tıkayan bir restoranın çalışanını uyardığını ve çalışanın kendisine hakaret ederek denize doğru ittiğini söyledi.

Milor’un Twitter hesabından duyurduğu olay şöyle:

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizgidiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

"BENİ DENİZE DOĞRU İTTİ"

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti.

SES KAYDI VAR

Düşmeme ramak kaldı. Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Milor burgazada darp

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