Vedat Milor da dayanamadı! Baruthane Pilavcısı'nın yemek sunumları Twitter kullanıcılarının dilinde

Instagram'ın yeni fenomoni Baruthane Pilavcısı, yemek sunumları ve tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Birden farklı yemeği bir araya getirip ballandıran ballandıra yiyor kendileri. Baruthane Pilavcısı'nın elinde gördüğümüz şey aslında karmakarışık bir tabak. Bu sunumların seveni de var sevmeyeni de...

Kendisini tanımayanlar için birkaç örnek göstermek istiyoruz;

Pilavcının yaptığı son paylaşım, sanıyoruz bugüne kadar 'en karışık' tabaktı :) Ve Twitter kullanıcıları bu karmaşıklığa kayıtsız kalamadı! Kahvaltım dediği çorbanın içinde yok yok! Kelle paçadan tutun da domates çorbasına kadar her tür çorba sadece tek bir tabakta buluşmuş...

Fenomen isme gelen yorumlar arasında eleştiriler yoğunlukta. İsraf ettin diyenler de var, iyice şaşırdın diyen de. Konu bir de Twitter'a taşınınca yorumların önü alınamadı. Öyle ki gurme Vedat Milor bile kayıtsız kalamadı olaya.

Ben bu adam hakkında suç duyurusunda bulunucam artık. pic.twitter.com/cz083DX8dX — Ceren (@gazellainthesky) 27 Mart 2019

Tom ve jerry, Tom’un iksir yapma sahnesi pic.twitter.com/w5OGDJQGRW — Bahadır (@bahcevski) 27 Mart 2019

baruthane pilavıcısı... pilav üstüne baklava koyduğunu görene kadar sadece bıyıklarını dinlenerek koparmak istiyodum. şimdi bıyıklarını koparıp sana pilav üstü bıyık yedirmek istiyorum koçum — 31savage (@lacasadebruyne) 17 Mart 2019

Ve Vedat Milor devreye girer

Arkadaşlar rica ediyorum, lütfen dayanın. Buradaki yemeklerin hepsini biliyoruz artık. Hesaplamalarıma göre bu şekilde yapılabilecek kombinasyonların sayısı 7. Çoğu gitti azı kaldı. https://t.co/ANkHhuxH7x — Vedat Milor (@vedatmilor) 27 Mart 2019

Vedat Bey Merhaba, bu arkadaşın elinde 10 çeşit yemek olduğu ve tavuk sulu çorbayla baklavayı bile karıştırmakta mahsur görmediğini düşünürsek olabilecek 2, 3 ve daha fazlasını içeren kombinasyonların sayısı 1000'in üzerinde ne yazık ki... Daha çok video potansiyeli mevcut????‍♂️ — can gurses (@canitti) 27 Mart 2019

Sosyal medyada durumlar bu şekilde sevgili okur :) Biz Vedat Bey'e hak vermeden geçemedik açıkcası. Peki sizin yorumunuz nedir?



