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Vedat Milor da dayanamadı! Baruthane Pilavcısı'nın yemek sunumları Twitter kullanıcılarının dilinde

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Baruthane Pilavcısı, son dönemde yaptığı sıra dışı paylaşımlarla sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline geldi. Özellikle yaptığı enteresan yemek sunumlarıyla adından sıkça bahsettiren pilavcıya Vedat Milor da sessiz kalamadı ve attığı tweet'le düşüncelerini takipçileri ile paylaştı.

Vedat Milor da dayanamadı! Baruthane Pilavcısı'nın yemek sunumları Twitter kullanıcılarının dilinde

Instagram'ın yeni fenomoni Baruthane Pilavcısı, yemek sunumları ve tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Birden farklı yemeği bir araya getirip ballandıran ballandıra yiyor kendileri. Baruthane Pilavcısı'nın elinde gördüğümüz şey aslında karmakarışık bir tabak. Bu sunumların seveni de var sevmeyeni de...

Kendisini tanımayanlar için birkaç örnek göstermek istiyoruz;

Pilavcının yaptığı son paylaşım, sanıyoruz bugüne kadar 'en karışık' tabaktı :) Ve Twitter kullanıcıları bu karmaşıklığa kayıtsız kalamadı! Kahvaltım dediği çorbanın içinde yok yok! Kelle paçadan tutun da domates çorbasına kadar her tür çorba sadece tek bir tabakta buluşmuş...

Fenomen isme gelen yorumlar arasında eleştiriler yoğunlukta. İsraf ettin diyenler de var, iyice şaşırdın diyen de. Konu bir de Twitter'a taşınınca yorumların önü alınamadı. Öyle ki gurme Vedat Milor bile kayıtsız kalamadı olaya.

Ve Vedat Milor devreye girer

Sosyal medyada durumlar bu şekilde sevgili okur :) Biz Vedat Bey'e hak vermeden geçemedik açıkcası. Peki sizin yorumunuz nedir?

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Anahtar Kelimeler:
baruthane pilavcısı vedat milor

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