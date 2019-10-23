Mynet Trend

Vedat Milor’dan Cem Yılmaz’a esprili yanıt

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yeni filmi Karakomik Filmler'i eleştirenlere esprili bir şekilde cevap veren Cem Yılmaz'a, yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan esprili bir destek geldi!

Vedat Milor’dan Cem Yılmaz’a esprili yanıt

Cem Yılmaz’ın 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan yeni yapımı Karakomik Filmler, ilk 3 günde 276 bin kişi tarafından izlendi ve gişede beklediğini bulamadı. Birçok izleyici tarafından övgüyle bahsedilse de Cem Yılmaz’ın en kötü açılış yapan ikinci filmi olan Karakomik Filmler’e yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Cem Yılmaz, bu eleştirlere Twitter’dan esprili bir şekilde yanıt verdi. Taksi önünde bir fotoğrafını paylaşan usta komedyen, “CemYılmazFilmineGitmiyorum” hashtag’ini yazdı.

vedat-milor

Yılmaz’a esprili bir yanıt yapan isim ise yemek eleştirmeni Vedat Milor’du. Milor, Yılmaz’ın tweet’ini paylaşıp “Uber’i tamamen bitirir” yazdı. Usta yazarın bu mesajı 10 bine yakın beğeni aldı.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Acun Ilıcalı'dan Max için duygusal paylaşımAcun Ilıcalı'dan Max için duygusal paylaşım
Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkını Serenay Sarıkaya mı bitirdi! Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkını Serenay Sarıkaya mı bitirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vedat Milor Cem Yılmaz 2 Arada ve Kaçamak

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Sokak ortasında kanlı infaz! Sırtına tam 8 el ateş etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Sırtına tam 8 el ateş etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

Dünyaca ünlü isim Mehmetçik'e destek için Şanlıurfa'ya gitti

Dünyaca ünlü isim Mehmetçik'e destek için Şanlıurfa'ya gitti

Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyi kapak olmuş bu cengoya tabi diyarbakır Anneleri 500 tl verip gösterine gelmez ülkedeki azınlık zengin ermeni yahüdi kitleye oynuyor cengo para onlarda barışpınarında askere tek cümle etmez ota boka tiwit atar ama bu Türk millet sana gereğini yapıcak umuyorum
Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bu ülkede sizi sevenlerin sayısı bu vatanı sevenlerden fazla değil demek ki.
bütün filmlerde sen oynamak zorunda değilsin başkası oynasın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Miley Cyrus’tan sütyensiz ıslak tişört pozu! Eleştiri yağdı

Sütyensiz ıslak tişört pozu! Eleştiri yağdı

Acun Ilıcalı'dan Yetenek Sizsiniz birincisi Max için duygusal paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Max için duygusal paylaşım

Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkını Serenay Sarıkaya mı bitirdi!

Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkını Serenay Sarıkaya mı bitirdi!

Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi! Modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi çıktı

Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi! Bakın kimin kardeşi çıktı?

Aleyna Tilki, kardeşi Ayça ile yaptığı rap şarkıyı paylaştı

Aleyna Tilki'den kardeşiyle rap şarkı! İlk defa paylaştı

Demet Akalın ile Berkay Şahin kavgası boyut değiştirdi! 'Caner Erkin ve karısına rezil oldum'

Olay sözler! 'Caner Erkin ve karısına rezil oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.