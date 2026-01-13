YEMEK

Vedat Milor'dan 'çemen ve pastırma' çıkışı: "Bir kadın kokusunu beğenmiyorsa hemen ayrılın, boşayın"

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, yaptığı bir değerlendirme ile gündeme geldi. Çemen kokusu ve pastırmanın güzel olduğunu savunan Milor, "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Youtube üzerinden yaptığı programın yeni bölümünü paylaştı. Gittiği restoranlardaki yemekleri eleştiren Milor, yaptığı bir açıklama ile sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

"BAZI ARKADAŞLAR 'BAYANLAR BEĞENMİYOR' DİYOR, DOĞRUDUR"

Milor, 'Çemen' ve 'Pastırma' değerlendirmesi yaptığı sırada, "Çemen kokusu geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur" dedi.

MİLOR'DAN 'ÇEMEN' ÇIKIŞI

Değerlendirmesine devam eden ünlü yemek eleştirmeni, çemen ve pastırmanın güzel tatlar olduğunu savundu. Sonrasında söylediği ise oldukça dikkat çekti.

"BİR KADIN ÇEMEN KOKUSUNU BEĞENMİYORSA; BOŞAYIN, AYRILIN"

Milor, "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" ifadelerini kullandı.

