Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Milor, bugün Twitter hesabından "Uzun zamandır burada sizlerle bir soru-cevap etkinliği yapmak istiyordum. İsterseniz 15-20 dakika içinde başlayalım. Sorularınızı bunun altına yazarsanız, bazılarını yanıtlamaya çalışacağım" diyerek takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Milor, bir kadın takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna "Daha önce de söylemiştim. Eşimin dudakları" cevabını verdi.

Milor bu cevabıyla başta kadınlar olmak üzere birçok takipçisinin takdirini topladı.

