MAGAZİN

Vedat Milor'dan "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna efsane yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Milor bir takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada olay oldu.

Vedat Milor'dan "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna efsane yanıt!

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Milor, bugün Twitter hesabından "Uzun zamandır burada sizlerle bir soru-cevap etkinliği yapmak istiyordum. İsterseniz 15-20 dakika içinde başlayalım. Sorularınızı bunun altına yazarsanız, bazılarını yanıtlamaya çalışacağım" diyerek takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Milor, bir kadın takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna "Daha önce de söylemiştim. Eşimin dudakları" cevabını verdi.

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Milor bu cevabıyla başta kadınlar olmak üzere birçok takipçisinin takdirini topladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eşinde bişeye benzese allahım ya
Tam bir beyfendi .
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