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Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen sütlaç mı baklava mı anketi!

20.03.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter üzerinden yeni bir anket başlattı. Milor, anketinde, takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar hangisini ısmarlayacaklarını sordu. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum gelirken, ankette ezici çoğunluğu baklava oluşturdu.

Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen sütlaç mı baklava mı anketi!

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yine kullanıcıları ikiye bölen bir anket geldi.

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'SADECE BİRİNİ ISMARLAYABİLİRSİNİZ'

Vedat Milor, yaptığı paylaşımla, takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar tercihlerinin hangisi olduğunu sordu. "Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden sütlaç ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı baklava" diyen Milor, takipçilerine şöyle sordu: "Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Tekrar vurgulayalım. Sadece birini ısmarlayabiliyoruz. Sütlaç içinde baklava ısmarlamak da yasak."

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Vedat Milor
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