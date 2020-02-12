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Vedat Milor'un 'Hıyar' çıkışına Canan Karatay'dan 'Kabak'lı tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay'ın, 'Turp yerseniz turp gibi, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz' sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı 'Hıyar' paylaşımı ile yanıt veren Vedat Milor, bu paylaşımının altına çok sayıda yorum aldı.

Vedat Milor'un 'Hıyar' çıkışına Canan Karatay'dan 'Kabak'lı tepki!

Gündeme yönelik yaptığı paylaşımlarla olduğu kadar gündem oluşturan paylaşımlarıyla da dikkat çeken Vedat Milor, bu defa Prof. Dr. Canan Karatay’ın paylaşımına yaptığı ‘Hıyar’lı çıkışla tartışma yarattı. Vedat Milor, Prof. Dr. Canan Karatay’ın “Turp yerseniz turp gibi, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz” sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından, “Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz” mesajını paylaştı.

KABAK TWEETİ GELDİ

Vedat Milor yaptığı bu espri üzerine paylaşımının altına çok sayıda yorum aldı. Bir kullanıcının, “Bence siz isterseniz kabak yemeyin çünkü bu tür espritüel tavrınız artık kabak tadı verdi…” Tweet’ine de cevap veren Milor, “O tiviti atmadan önce beni tereddütte bırakan tek bir şey vardı. Acaba biri kabakla misilleme yapar mı diye çok düşündüm. O riski hafife aldım. Çok uzak bir ihtimal gibi gördüm. Ama maalesef korktuğum başıma geldi” yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
vedat milor, canan karatay,

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