Neden o yemekten hoşlanmadığını anısıyla beraber gelin hep beraber okuyalım...

Vedat Milor'un yemediği tek yemek bakın neymiş!

Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olan Vedat Milor, tavrı, düşünceleri ve mütevazi duruşu ile gerçekten takdir edilesi bir kişilik. Yemeklerle ilgili son derece muazzam tespitleri olan gurmemizin de hoşlanmadığı bir yemek var!

1 / 6 "Gurme değilim. Ancak ürettiğim hemen her şey yemek ile ilgili" diyor kendisi için Vedat Milor. Prof. Dr. Vedat Milor, Türk öğretim üyesi, yemek ve şarap eleştirmeni. Her ne kadar kendisi için 'gurme değilim' dese de bizler için durum pek öyle değil. Damak tadına inandığımız, yemek yorumlarını canı gönülden dinlediğimiz ve gerçekten saygı duyduğumuz önemli isimlerden kendisi.

2 / 6 "Tadı Damağımda" programıyla tanıştık kendisiyle! Türkiye'yi bir uçtan bir uca gezen, tavsiye ettiği mekanlara gözü kapalı gidilebilecek kadar güvendiğimiz ve severek izlediğimiz bir programdı Tadı Damağımda.

3 / 6 Mütevaziliğin kitabını yazmış Vedat Milor, önüne gelen hiçbir yemeği geri çevirmez, beğenmese bile tam ayarında ve yerinde bir dille o yemek hakkında yorumlarını yapar. Ancak değerli gurmemizin de uzak durduğu, ağzına bile sürmek istemediği bir yiyecek var!

4 / 6 Gelelim o yemeğin hikayesine... Vedat Bey, annesi ve babası ayrıldığı için büyükannesi ve büyükbabası ile büyüdüğünü söylüyor. Babaannesiyle keyifli anılar biriktiren Vedat Milor, onu kendisine rol model olarak belirlemiş.

5 / 6 Kurumsal hayattan yemek sektörüne yönelen Milor'un en sevmediği yemek konusunda etkili olan kişi ise ikinci ailesi :) Milor, sevmediği tavuk hakkındaki durumu şöyle özetliyor: "Ben büyükbabam ve büyükannemle büyüdüm. Dedemin bir tavuk çiftliği vardı. Herhalde o zamanlar baskı yapıldığı için tavuk yiyemiyorum."