Mynet Trend

Vedat Milor ve Şirin Payzın arasında restoran tartışması!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 31.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Vedat Milor saldırıya uğramasıyla ilgili gazeteci Şirin Payzın'ın paylaşımlarına tepki gösterdi.

Vedat Milor ve Şirin Payzın arasında restoran tartışması!

Burgazada’da bir restoranda saldırıya uğrayan gastronomi uzmanı Vedat Milor olayla ilgili olarak attığı tweetler nedeniyle gazeteci Şirin Payzın’a tepki gösterdi.

ŞİRİN PAYZIN OLAYI ARAŞTIRACAĞINI SÖYLEDİ

Gazeteci Şirin Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Doğrusu olayı bir de garson, mekan sahibi ve çalışandan da dinlemek isterim. Gerçekten ne olmuş?” ifadelerine yer verdi ve restoran sahibiyle yaptıkları görüşmeyi haberleştireceklerini belirtti.

"PULİTZER ÖDÜLÜ'NE KADAR GİDEBİLİR..."

Vedat Milor Payzın’ın bu tweet’ine, “Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi? Pulitzer Ödülü’ne kadar gidebilir bu işin sonu…” şeklinde yanıt verdi.

2014 TARİHLİ YAZISINI PAYLAŞTI

Milor’un 2014’te aynı restoranla ilgili bir yazı kaleme aldığını ifade eden Payzın ise, “Vedat Milor’un hedefine giren Adakeyf’le ilgili yazısı… 2014 tarihli. Madem masa düzeni şikayetiniz vardı ertesi gün açıp sahibine söyleseydiniz. Masalarla mücadele çalışan garson üzerinden mi yapılır?” dedi.

"İLGİSİNİ KAMUOYUNA İZAH EDEBİLİR MİSİNİZ?"

Bunun üzerine Milor, “Yazı ile bu konunun ilgisini kamuoyuna izah edebilir misiniz lütfen? Ben boşlukları doldurmakta biraz zayıf kalıyorum ve yardımınıza ihtiyacım var” paylaşımını yaptı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Vedat Milor ile telefonda görüştüğünü, restorana cezai yaptırım uygulandığını açıklamıştı.

8bcd0573-0d9e-4e99-bf6e-de9935ce01a6

d39beb7e-8de9-458a-8ad8-72664786aa31

238fae08-a487-4efe-ba35-15d1a464f7d5


PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
Hadise'den kardeşi için duygusal paylaşım! Hadise'den kardeşi için duygusal paylaşım!
Çağla Şıkel'den havuz pozu!Çağla Şıkel'den havuz pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şirin payzın Vedat Milor burgazada Twitter

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme

'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sorun şu ki sahil kasabalarında ve şehirlerinde deniz kenarları işgal edilmiş durumda.insanların en doğal hakkı olan yürüme yollarına masalar konuluyor.araç yolları işgal ediliyor.sorun olan budur.yoksa birinin ötekine laf söylemesi değil.şirin payzın ve diğer haberciler bu işgal varmı yokmu ona bakmalılar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'den kardeşi Derya Açıkgöz için duygusal doğum günü paylaşımı

Hadise'den kardeşi için duygusal paylaşım!

Çağla Şıkel'den havuz pozu! 'Boy veriyorum'

Çağla Şıkel'den havuz pozu!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!

Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!

Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz ve oğlu Kuzey paylaşımı

Eski eşinden mutluluk paylaşımı!

Gupse Özay'a sette sürpriz doğum günü partisi!

Ünlü oyuncuya sette büyük sürpriz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.