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Vedat Muriç'in galibiyet dansına büyük ilgi

FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Kosova'nın dün akşam sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, sosyal medyada beğeni topladı.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında Kosova evinde Karadağ'ı Rrahmani ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 yendi.

Kosovalı futbolcular galibiyeti soyunma odasında dans ederek kutladı. Ev sahibi ekibin mutluluğu cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

İsviçre'nin Zürich takımında forma giyen Kosova asıllı Benjamin Kololli'nin çektiği videoda, oyuncuların Kosova'da son günlerin hit parçası olan Dhurata Dora ft. Solking'in Zemır (Canım) şarkısı eşliğinde kutlama yaptığı görülüyor.

Görüntülerde Vedat Muriç'in dansı da dikkat çekiyor. 25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun Kosova'da sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Vedat Muriç'e binlerce tebrik mesajı geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriç kosova

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