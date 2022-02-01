SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Vedat Muriqi kimdir? Vedat Muriqi hangi takıma gidecek?

Vedat Muriqi kimdir? Vedat Muriqi hangi takıma gidecek?

01.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen futbolcu Vedat Muriqi ‘nin yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A takımlarından Lazio’nun kadroda düşünmediği Vedat Muriqi, yeni renklerini buldu. Pek çok takımda forma giyen Vedat Muriqi, oynayacağı yeni kulübünü buldu. İşte Vedat Muriqi’nin yeni takımı!

Vedat Muriqi kimdir? Vedat Muriqi hangi takıma gidecek?

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Vedat Muriqi’nin yeni renkleri belli oldu. Vedat Muriqi’nin simi birden çok kulüple anıldı. Onlardan biri de sarı-lacivertli kulüp. Bu söylentiler arasında Kosovalı futbolcunun oynayacağı yeni takımı resmen açıklandı.

VEDAT MURİQİ KİMDİR?

Vedat Muriqi ya da Vedat Muriç 24 Nisan 1994 yılında bir Yugoslavya'ya bağlı olan Prizren'de doğdu. Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında "Vedat Muriç" adıyla Türk vatandaşlığını aldı.

Vedat Muriqi futbol hayatına 2005 yılında kendi ülkesinin KF Liria takımında oynayarak başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılına gelindiğinde KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan futbolcu ,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Vedat Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014 yılında Giresunspor'a transfer oldu.

VEDAT MURİQİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

İtalya Serie A takımlarından Lazio’nun kadrosunda düşünmediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca’ya transfer oldu. 27 yaşındaki genç futbolcu Vedat Muriqi’in, Real Mallorca’da kiralık olarak forma giyeceği açıklandı. Kosovalı forvet oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 11 milyon Euro olduğu öğrenildi. Real Mallorca, Vedat Muriqi renklerine kattığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Max Meyer kimdir, aslen nereli?Max Meyer kimdir, aslen nereli?
Greenwood'un futbol kariyeri bitebilir! Gözaltına alındıGreenwood'un futbol kariyeri bitebilir! Gözaltına alındı
Aleyna Tilki'nin paylaşımı alev aldı...Aleyna Tilki'nin paylaşımı alev aldı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Vedat Muriqi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Futbol sahalarında görülmemiş olay!

Futbol sahalarında görülmemiş olay!

1 dolar bile ödemeden dünya yıldızı aldılar!

1 dolar bile ödemeden dünya yıldızı aldılar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Nişanlısı yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

Nişanlısı yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.