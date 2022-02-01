Vedat Muriqi kimdir? Vedat Muriqi hangi takıma gidecek?

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Vedat Muriqi’nin yeni renkleri belli oldu. Vedat Muriqi’nin simi birden çok kulüple anıldı. Onlardan biri de sarı-lacivertli kulüp. Bu söylentiler arasında Kosovalı futbolcunun oynayacağı yeni takımı resmen açıklandı.

VEDAT MURİQİ KİMDİR?

Vedat Muriqi ya da Vedat Muriç 24 Nisan 1994 yılında bir Yugoslavya'ya bağlı olan Prizren'de doğdu. Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında "Vedat Muriç" adıyla Türk vatandaşlığını aldı.

Vedat Muriqi futbol hayatına 2005 yılında kendi ülkesinin KF Liria takımında oynayarak başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılına gelindiğinde KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan futbolcu ,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Vedat Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014 yılında Giresunspor'a transfer oldu.

VEDAT MURİQİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

İtalya Serie A takımlarından Lazio’nun kadrosunda düşünmediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca’ya transfer oldu. 27 yaşındaki genç futbolcu Vedat Muriqi’in, Real Mallorca’da kiralık olarak forma giyeceği açıklandı. Kosovalı forvet oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 11 milyon Euro olduğu öğrenildi. Real Mallorca, Vedat Muriqi renklerine kattığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.



