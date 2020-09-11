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Vedat Muriqi özel uçakla İtalya'ya gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Pazar günü Roma'ya gidecek. Sarı lacivertliler çarşamba günü Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

Vedat Muriqi özel uçakla İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, İtalya yolcusu. TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı lacivertli takımdan Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 13 Eylül Pazar günü saat 10.00'da özel uçakla Atatürk Havalimanı’ndan Roma’ya hareket edecek.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki Kosovalı forveti, 2019-2020 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli forma ile 36 maça çıkan Muriç, 17 gol ve 7 asistlik bir performans sergilenmişti.

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