Vedat Muriqi özel uçakla İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, İtalya yolcusu. TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı lacivertli takımdan Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 13 Eylül Pazar günü saat 10.00'da özel uçakla Atatürk Havalimanı’ndan Roma’ya hareket edecek.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki Kosovalı forveti, 2019-2020 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli forma ile 36 maça çıkan Muriç, 17 gol ve 7 asistlik bir performans sergilenmişti.

