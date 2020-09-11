Vedat Muriqi özel uçakla İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, İtalya yolcusu. TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı lacivertli takımdan Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 13 Eylül Pazar günü saat 10.00'da özel uçakla Atatürk Havalimanı’ndan Roma’ya hareket edecek.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki Kosovalı forveti, 2019-2020 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli forma ile 36 maça çıkan Muriç, 17 gol ve 7 asistlik bir performans sergilenmişti.
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