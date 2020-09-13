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Vedat Muriqi resmen Lazio'da

İTALYA HABERLERİ  | 13.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

İtalya ekibi Lazio, sosyal medya hesabından Vedat Muriç'in fotoğrafını paylaşarak transferini resmen açıkladı.

Vedat Muriqi resmen Lazio'da

Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla Roma'ya gitti. İtalyan ekip, Vedat Muriç'in Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

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