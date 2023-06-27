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Vedat Muriqi transferini Galatasaray bitirmek istiyor! Icardi olmazsa imzalar atılacak

27.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi üstünde çalışmalar devam ediyor. Yıldız oyuncunun takımda kalması zor görünürken sarı-kırmızılı yöneticiler şimdiden çalışmalara başladı.

Vedat Muriqi transferini Galatasaray bitirmek istiyor! Icardi olmazsa imzalar atılacak
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Galatasaray'da yeniden Vedat Muriqi sesleri yükselmeye başladı. Mallorca formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kosovalı golcü oyuncu Galatasaray'ın radarına girmeyi başardı.

ICARDI OLMAZSA VEDAT MURIQI

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Icardi'nin takıma katılamaması durumunda başka golcülerle de ilgilenen Galatasaray yönetimi, Vedat Muriqi ile temas kurdu. Kosovalı golcü, Galatasaray'ın yaklaşımına olumlu cevap verdi.

MALLORCA İZİN VERİRSE TRANSFER OLACAK

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Mallorca'nın bu transfere izin vermesi durumunda Vedat Muriqi yeniden Türkiye'ye dönüp Galatasaray'a imza atacak. İspanyol devinin Vedat Muriqi için 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istediği biliniyor.


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Vedat Muriqi galatasaray sezon

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