Vedat Muriqi transferini Galatasaray bitirmek istiyor! Icardi olmazsa imzalar atılacak

Galatasaray'da yeniden Vedat Muriqi sesleri yükselmeye başladı. Mallorca formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kosovalı golcü oyuncu Galatasaray'ın radarına girmeyi başardı.

ICARDI OLMAZSA VEDAT MURIQI

Icardi'nin takıma katılamaması durumunda başka golcülerle de ilgilenen Galatasaray yönetimi, Vedat Muriqi ile temas kurdu. Kosovalı golcü, Galatasaray'ın yaklaşımına olumlu cevap verdi.

MALLORCA İZİN VERİRSE TRANSFER OLACAK

Mallorca'nın bu transfere izin vermesi durumunda Vedat Muriqi yeniden Türkiye'ye dönüp Galatasaray'a imza atacak. İspanyol devinin Vedat Muriqi için 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istediği biliniyor.



