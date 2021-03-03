Vefatının 8. yılında anılıyor! Yılları aşan Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının bilinmeyen detayları...

Doğar doğmaz ölüme terk edilen, 12 yaşında tecavüze uğrayan, Yeşilçam'da türlü çeşit oyunun içinden geçen ve dünyada en çok sevdiği insan olan Müslüm Gürses'ten şiddet gören Muhterem Nur Yeşilçam’ın en popüler isimlerinden biriydi. Hayatı hüzün içerisinde geçen Müslüm Gürses ve Muhterem Nur birbirlerini bulduktan sonra yıllar boyunca süren bir aşka imza attılar. İşte çağımıza damga vuran Muhterem Nur ve Müslüm Gürses aşkına dahil bilinmeyen detaylar...

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Müslüm Gürses, Muhterem Nur’u tanışmadan öncesinde dahi seviyordu. Kendisi sıradan bir gençken, Muhterem Nur Yeşilçam’da ünlü bir oyuncuydu. Muhterem Nur ile tanışmadan önce Müslüm Baba, “Adana’da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar" demişti. Kader Müslüm Gürses’in yüzüne güldü ve ikili yıllar boyunca süren bir aşka imza attı.

Muhterem Nur ise Müslüm Gürses'in henüz kim olduğunu bilmeden, şarkılarını dinliyordu. Ruh eşleri bir şekilde, sözle ve görüntüyle iletişime geçiyordu hem de henüz hiç tanışmadan... Muhterem Nur, ünlü sanatçı için, “Kendisini hiç tanımıyordum. ‘Ben İnsan Değil miyim’ diye bir şarkısı vardı, dinleyip dinleyip ağlıyordum ama sahibini bilmiyordum. Sadece güzel bir şarkı diye dinliyordum” demişti.