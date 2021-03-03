Vefatının 8. yılında anılıyor! Yılları aşan Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının bilinmeyen detayları...

Doğar doğmaz ölüme terk edilen, 12 yaşında tecavüze uğrayan, Yeşilçam'da türlü çeşit oyunun içinden geçen ve dünyada en çok sevdiği insan olan Müslüm Gürses'ten şiddet gören Muhterem Nur Yeşilçam’ın en popüler isimlerinden biriydi. Hayatı hüzün içerisinde geçen Müslüm Gürses ve Muhterem Nur birbirlerini bulduktan sonra yıllar boyunca süren bir aşka imza attılar. İşte çağımıza damga vuran Muhterem Nur ve Müslüm Gürses aşkına dahil bilinmeyen detaylar...
Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Müslüm Gürses, Muhterem Nur’u tanışmadan öncesinde dahi seviyordu. Kendisi sıradan bir gençken, Muhterem Nur Yeşilçam’da ünlü bir oyuncuydu. Muhterem Nur ile tanışmadan önce Müslüm Baba, “Adana’da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar" demişti. Kader Müslüm Gürses’in yüzüne güldü ve ikili yıllar boyunca süren bir aşka imza attı.
Muhterem Nur ise Müslüm Gürses'in henüz kim olduğunu bilmeden, şarkılarını dinliyordu. Ruh eşleri bir şekilde, sözle ve görüntüyle iletişime geçiyordu hem de henüz hiç tanışmadan... Muhterem Nur, ünlü sanatçı için, “Kendisini hiç tanımıyordum. ‘Ben İnsan Değil miyim’ diye bir şarkısı vardı, dinleyip dinleyip ağlıyordum ama sahibini bilmiyordum. Sadece güzel bir şarkı diye dinliyordum” demişti.
Aralarında 21 yaş fark bulunuyordu. Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin zirvesindeydi. Çok istekli olmamasına rağmen maddi kaygılar nedeniyle şarkıcılık ve dansözlük yapıyordu. İkili bir turne sırasında tanıştı. Ne yaş ne de statü farkı bu aşka engel olamadı. Muhterem Nur kariyer açısından bir çöküşteydi ve istemediği işleri yaptığı için çok mutsuzdu. Müslüm Gürses, alkol kullanımını fazlasıyla abartıyor ve agresifleşiyordu. İkisi için de bu aşk iyileştirici oldu.
Başlayan ilişkilerinin ardından ikili evlilik düşüncelerini akıllarına dahi getirmedi. Sırf otellerde aynı odada kalmakta sıkıntı yaşadıkları için evlendiler. Evlilik teklifini Muhterem Nur Hanım yaptı. Müslüm Gürses, evlilik teklifi “Nasıl istersen” diyerek kabul etti.
Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasındaki ilişki hayranları tarafından da kısa sürede benimsendi. Ünlü çift 30 yılı aşkın süren beraberlikleri için “Hiç ayrılmayı düşünmedik. Hiç kavga etmedik. 30 sene birbirimizden bir kere koptuk; o da Avustralya’ya gittiğinde. Onun dışında hep beraberdik” ifadelerini kullandı.
Muhterem Hanım hastayken de Gürses onun yanından hiç ayrılmadı ve tedavi süresince tüm olanaklarını seferber etti. Ancak hayat yollarını acı bir şekilde ayırdı. Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Gerçek adı Aysel Kısa olan Muhterem Nur, eşi Müslüm Gürses’in vefatından sonra derin üzüntü yaşadı. Müslüm Gürses’in ölüm yıl dönümlerinde ve anma törenlerinde konuşma yapan Muhterem Nur, “O çocuk gibidir. O benim her şeyim; annem, babam, ağabeyim, çocuğum her şeyim... Orada yatan sadece Müslüm değil; benim kalbim yatıyor orada” diyerek hüznünü açığa çıkartmıştı.
Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde 87 yaşındayken hayat gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.
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