Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Vefatının 8. yılında anılıyor! Yılları aşan Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının bilinmeyen detayları...

Vefatının 8. yılında anılıyor! Yılları aşan Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının bilinmeyen detayları...

Seray Üstün Seray Üstün 03.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vefatının 8. yılında anılıyor! Yılları aşan Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının bilinmeyen detayları...

Müslüm Gürses, Türk arabesk müziğinin mihenk taşlarından biridir. Müslüm Gürses sadece şarkılarıyla değil, Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yılı devirmiş büyük aşklarıyla gündeme geldi. Aralarındaki yaş farkı ve ilişkilerindeki gelgitler Müslüm filminden sonra daha çok konuşulmaya başladı. Vefatının 8. yılında Müslüm Gürses’in hayatını değiştiren aşkını anlatıyoruz.

Doğar doğmaz ölüme terk edilen, 12 yaşında tecavüze uğrayan, Yeşilçam'da türlü çeşit oyunun içinden geçen ve dünyada en çok sevdiği insan olan Müslüm Gürses'ten şiddet gören Muhterem Nur Yeşilçam’ın en popüler isimlerinden biriydi. Hayatı hüzün içerisinde geçen Müslüm Gürses ve Muhterem Nur birbirlerini bulduktan sonra yıllar boyunca süren bir aşka imza attılar. İşte çağımıza damga vuran Muhterem Nur ve Müslüm Gürses aşkına dahil bilinmeyen detaylar...

1

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Müslüm Gürses, Muhterem Nur’u tanışmadan öncesinde dahi seviyordu. Kendisi sıradan bir gençken, Muhterem Nur Yeşilçam’da ünlü bir oyuncuydu. Muhterem Nur ile tanışmadan önce Müslüm Baba, “Adana’da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar" demişti. Kader Müslüm Gürses’in yüzüne güldü ve ikili yıllar boyunca süren bir aşka imza attı.

Muhterem Nur ise Müslüm Gürses'in henüz kim olduğunu bilmeden, şarkılarını dinliyordu. Ruh eşleri bir şekilde, sözle ve görüntüyle iletişime geçiyordu hem de henüz hiç tanışmadan... Muhterem Nur, ünlü sanatçı için, “Kendisini hiç tanımıyordum. ‘Ben İnsan Değil miyim’ diye bir şarkısı vardı, dinleyip dinleyip ağlıyordum ama sahibini bilmiyordum. Sadece güzel bir şarkı diye dinliyordum” demişti.

2

Aralarında 21 yaş fark bulunuyordu. Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin zirvesindeydi. Çok istekli olmamasına rağmen maddi kaygılar nedeniyle şarkıcılık ve dansözlük yapıyordu. İkili bir turne sırasında tanıştı. Ne yaş ne de statü farkı bu aşka engel olamadı. Muhterem Nur kariyer açısından bir çöküşteydi ve istemediği işleri yaptığı için çok mutsuzdu. Müslüm Gürses, alkol kullanımını fazlasıyla abartıyor ve agresifleşiyordu. İkisi için de bu aşk iyileştirici oldu.

Başlayan ilişkilerinin ardından ikili evlilik düşüncelerini akıllarına dahi getirmedi. Sırf otellerde aynı odada kalmakta sıkıntı yaşadıkları için evlendiler. Evlilik teklifini Muhterem Nur Hanım yaptı. Müslüm Gürses, evlilik teklifi “Nasıl istersen” diyerek kabul etti.

Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasındaki ilişki hayranları tarafından da kısa sürede benimsendi. Ünlü çift 30 yılı aşkın süren beraberlikleri için “Hiç ayrılmayı düşünmedik. Hiç kavga etmedik. 30 sene birbirimizden bir kere koptuk; o da Avustralya’ya gittiğinde. Onun dışında hep beraberdik” ifadelerini kullandı.

3

Muhterem Hanım hastayken de Gürses onun yanından hiç ayrılmadı ve tedavi süresince tüm olanaklarını seferber etti. Ancak hayat yollarını acı bir şekilde ayırdı. Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Gerçek adı Aysel Kısa olan Muhterem Nur, eşi Müslüm Gürses’in vefatından sonra derin üzüntü yaşadı. Müslüm Gürses’in ölüm yıl dönümlerinde ve anma törenlerinde konuşma yapan Muhterem Nur, “O çocuk gibidir. O benim her şeyim; annem, babam, ağabeyim, çocuğum her şeyim... Orada yatan sadece Müslüm değil; benim kalbim yatıyor orada” diyerek hüznünü açığa çıkartmıştı.

4

Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde 87 yaşındayken hayat gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.

Sabahattin Ali doğum gününde müzik dünyasına kazandırdığı sözlerle anılıyor! İşte Sabahattin Ali’nin hayatı...Sabahattin Ali doğum gününde müzik dünyasına kazandırdığı sözlerle anılıyor! İşte Sabahattin Ali’nin hayatı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Festival kültürünün başlangıcı! Antik Roma’da ilginç etkinlikFestival kültürünün başlangıcı! Antik Roma’da ilginç etkinlik
Kayakçıların gözdesi!Kayakçıların gözdesi!
Anahtar Kelimeler:
muhterem nur Müslüm Gürses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kişilik testi! Cevaplarınız kişiliğinizin gizemini çözüyor

Kişilik testi! Cevaplarınız kişiliğinizin gizemini çözüyor

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Sessizliğini bozdu! Geri dönüyor

Sessizliğini bozdu! Geri dönüyor

Dünyada sadece 3 ülkede! Harran’ın konik kubbeli evleri...

Dünyada sadece 3 ülkede! Harran’ın konik kubbeli evleri...

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 2 Mart 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışında büyük mücadele!

Moda dünyasının kurallarını yıkan 10 model! Kalıplaşmış güzellik tabularını alt üst ettiler

Onlar farklılıklarıyla güzel

Festival kültürünün başlangıcı! Antik Roma Festivali Lupercalia hakkında şaşırtıcı bilgiler!

Festival kültürünün başlangıcı! Antik Roma’da ilginç etkinlik

Giysiler ruh hali üzerinde etkilidir! Renkler psikolojinin üzerinde değişimlere neden olur

Giysilerinizin rengi ruh halinizi nasıl etkiler?

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Gülben nasıl anlatılıyor?

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Kişilik testi: Resimdeki insanlardan öncelikle hangisine yardım edersiniz?

Kişilik testi! Cevaplarınız kişiliğinizin gizemini çözüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.