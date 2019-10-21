Vegan aktivistlerin eylemi yüzünden tavşanlar felç oluyor!

Aktivistlerin genellikle gece yarısı gerçekleştirdiği protesto eylemi, çiftçi ailesi ve tavşanlar için korkulu bir rüyaya dönüştü. Çiftliğin sahibi Henk Oonk'a göre, eylemcilerin yarattığı gürültü ve ışık nedeniyle tavşanlar felç geçiriyor ve bulaşıcı hastalığa yakalanarak telef oluyorlar.

O İŞLETME AKTİVİSTLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Almanya sınırına yakın Vragender köyündeki çiftlik, 1986 yılından bu yana Hollanda'nın en büyük tavşan üreticisi durumunda. Genellikle Almanya pazarına yönelik çalışan çiftlikten, yılda yaklaşık 340 ton tavşan eti elde ediliyor. Hollanda Hayvan Koruma Ajansı tarafından, "hayvan dostu" olduğu gerekçesiyle yıldızla ödüllendirilen işletme, geçen Nisan ayından bu yana vegan aktivistlerin hedefi haline geldi.

İspanya'daki boğa güreşleri sırasında gerçekleştirdiği protesto eylemleri ile bilinen Hollandalı hayvan hakları savunucusu Peter Janssen ve arkadaşları, geçen hafta yeniden bir geceyarısı tavşan çiftliğine girdi.

Saat 1:30 sıralarında gürültü ile uyanan çiftçi aile, polisi aradı. Bir süre sonra ışıklar yandı, polis telsizleri, koşuşturma sesleri ve eylemcilerin sloganları arasında iki kişi gözaltına alındı. Tavşan çiftliğinin sahibi, Henk Oonk, şu an çiftlikte bulunan 35 bin tavşanın hayvanseverlerin eyleminden olumsuz etkilendiğini söylüyor.