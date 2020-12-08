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'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Facebook’taki satış gruplarından birine havuç fotoğrafını 'vegan vibratörü' olarak satışa çıkararak şaka yapmak isteyen bir kadının başına gelmeyen kalmadı.

Bulduğu garip görünümlü havuçla şaka yapmak isteyen genç kadın hiç de hoş karşılanmadı. Facebook’taki satış gruplarından birine havuç fotoğrafını 'vegan vibratörü' olarak satışa çıkardı. Genç kadının önce ilanı silindi, sonra gruptan atıldı şimdi de hesabının kapatılması için şikayet yağmuruna tutuluyor.

'BİRAZ GÜLÜMSETMEK İSTEDİM'

36 yaşındaki Rhiannon Morris, seks oyuncağı şeklindeki havucu bulduğunda biraz eğlenmek istediğini söylüyor. 50 sterline satışa çıkardığı garip görünümlü havucu satmak yerine herkesi biraz gülümsetmek istediğini dile getirdi. Ancak ilanını açtıktan bir süre sonra fotoğrafların silindiğini ve gruptan atıldığını fark etti. Rhiannon Morris yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"Şaka amaçlıydı. Bu benim her zamanki mizah anlayışım ve bu yıl olan her şeye rağmen, insanları biraz gülümsetmek istedim. Hafif bir mizah olduğunu düşündüm."

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Rhiannon’un şakası kendisinin düşündüğü gibi ilerlemedi. Aksine bazı kişiler tarafından ‘iffetsizce’ olduğu yönünde yorumlar aldı. Facebook hesabını kapatan kadın, başına gelenleri Instagram hesabından paylaştığında birçok kişiden destek gördü.

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