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Vejetaryenler için alternatif bir kebap: 'Cheebab'

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bir vejetaryenseniz ve peynir de sizin için vazgeçilmezse buyurunuz efendim, cheebab sizin için geliyor.

Vejetaryenler için alternatif bir kebap: 'Cheebab'

Etseverler için döner kebap, vazgeçilmez bir gerçektir. Restoranlarda yediğimiz dönerlerin gerçek bir et olup olmadığından ne kadar şüphe etsek de bu tada bayılıyoruz. Yurt dışında vejetaryenler için aynı döner formatında pişen, lezzetinin tartışılmayacak kadar kaliteli ve iyi olduğunu söyledikleri bir peynirden bir kebap ortaya kondu.

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Zürih'te hazırlanan bu yeni sokak yemeği, vejetaryenler için en lezzetli peynirden yapılıyor. Pişirme modeli et dönerle birebir aynı. Üreticisi, cheebab üzerinde bir yıla yakın çalıştığını belirtiyor. Geleneksel et versiyonunu değiştirmek için yapmadıklarını belirtiyorlar, sadece bir 'alternatif' olması gerektiğinin altını çiziyor.

Peynir tabanlı kebap, görüntüsüyle bizim ağzımızı sulandırmaya yetti bile!

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Anahtar Kelimeler:
cheebab vejetaryen kebap

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