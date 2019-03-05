Vejetaryenler için alternatif bir kebap: 'Cheebab'

Etseverler için döner kebap, vazgeçilmez bir gerçektir. Restoranlarda yediğimiz dönerlerin gerçek bir et olup olmadığından ne kadar şüphe etsek de bu tada bayılıyoruz. Yurt dışında vejetaryenler için aynı döner formatında pişen, lezzetinin tartışılmayacak kadar kaliteli ve iyi olduğunu söyledikleri bir peynirden bir kebap ortaya kondu.

Zürih'te hazırlanan bu yeni sokak yemeği, vejetaryenler için en lezzetli peynirden yapılıyor. Pişirme modeli et dönerle birebir aynı. Üreticisi, cheebab üzerinde bir yıla yakın çalıştığını belirtiyor. Geleneksel et versiyonunu değiştirmek için yapmadıklarını belirtiyorlar, sadece bir 'alternatif' olması gerektiğinin altını çiziyor.

Peynir tabanlı kebap, görüntüsüyle bizim ağzımızı sulandırmaya yetti bile!

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