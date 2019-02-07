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Vekil sert çıktı: Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ana Paula da Silva'nın eyalet meclisinde giydiği kırmızı renkli elbisenin dekoltesinden taşanlar, Brezilya siyasetinin yeni gündemi oldu. Canının istediği gibi giyinmeye devam edeceği resti çeken kadın milletvekili, tecavüz tehdidine varan saldırgan yorumlarda bulunanları dava edeceğini açıkladı.

Vekil sert çıktı: Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Brezilya'da uzun vadeli yumuşak darbe sonucu askeri diktatörlük meraklısı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun başkanlık koltuğuna oturmasından beri siyasetin gidişatı büyük soru işareti.

Siyasetçilerin icraatlarından çok imajlarının gündem oluşturduğu böyle bir ortamda, ister istemez gözler Ana Paula da Silva'ya ya da memleketinde hitap ettikleri gibi Paulinha'ya çevrildi.

Bir kentte iki dönem belediye başkanlığını yaptıktan sonra ekimde Santa Catarina eyaleti meclisine seçilen Paulinha, ocakta milletvekili yemini ettiğinden beri parlak renkli, göğüs dekolteli giysileriyle meclise geliyor.

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Dekolteden taşanların görüntüleri sosyal medyada yayılır yayılmaz sıkı takip konusu haline gelen Paulinha, hem övgülerin hem de yergilerin hedefi.

Eyalet meclisinin böyle giyinmek için 'doğru yer olmadığı' eleştirisinde bulunanlara, "mecliste mesai bitince gece kulübüne dağıtmaya gittiğinden öyle giyiniyor" esprisiyle yanıt verenler oldu.

Ancak burada kalmadı. Sosyal medya hesaplarına binlerce kadın düşmanı yorum bırakıldı.

Paulinha'ya 'fahişelerin vekili' demeye getirenler olduğu gibi 'tecavüz' göndermesi yapanlar da çıktı.

Pazartesi günü sabrı taşan kadın vekil, tüm saldırgan ve hakaretengiz yorumların kopyalarının avukatları tarafından alındığını, en kötü niyetli yorumları yapanları dava edeceğini açıkladı.

Dava edecekleri arasında eyalet polis teşkilatından bir memurun da olduğunu belirten Paulinha, NSC TV'ye "En fazla kırmızının insanların gözünü alacağını ve bunun konuşulacağını sanmıştım. Ama hepsi dekolteye odaklandı. Gelgelelim nasıl giyindiğim sadece beni ilgilendiren bir meseledir" diyerek ekledi:

"Kadınların memeleri vardır ve benim de büyük memelerim var ve de hep böyleydim. Milletvekili seçilince başka bir kadın haline gelmedim."

"Mesaj verilmiştir. Kadınlar siyasetin içinde ve toplum da buna alışmak zorunda" diye rest çeken Paulinha, "Meclisin tartışması gereken çok daha önemli konular var" diye noktayı koydu.

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