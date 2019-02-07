Vekil sert çıktı: Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Brezilya'da uzun vadeli yumuşak darbe sonucu askeri diktatörlük meraklısı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun başkanlık koltuğuna oturmasından beri siyasetin gidişatı büyük soru işareti.

Siyasetçilerin icraatlarından çok imajlarının gündem oluşturduğu böyle bir ortamda, ister istemez gözler Ana Paula da Silva'ya ya da memleketinde hitap ettikleri gibi Paulinha'ya çevrildi.

Bir kentte iki dönem belediye başkanlığını yaptıktan sonra ekimde Santa Catarina eyaleti meclisine seçilen Paulinha, ocakta milletvekili yemini ettiğinden beri parlak renkli, göğüs dekolteli giysileriyle meclise geliyor.

Dekolteden taşanların görüntüleri sosyal medyada yayılır yayılmaz sıkı takip konusu haline gelen Paulinha, hem övgülerin hem de yergilerin hedefi.

Eyalet meclisinin böyle giyinmek için 'doğru yer olmadığı' eleştirisinde bulunanlara, "mecliste mesai bitince gece kulübüne dağıtmaya gittiğinden öyle giyiniyor" esprisiyle yanıt verenler oldu.

Ancak burada kalmadı. Sosyal medya hesaplarına binlerce kadın düşmanı yorum bırakıldı.