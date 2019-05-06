Mynet Trend

Venezuela'daki darbe girişimi sonrası harekete geçildi! Dokunulmazlıkları kaldırılacak!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 06.05.2019 03:28 | Son Güncelleme

Venezuela’da 30 Nisan’da başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmaya katılan muhalif Ulusal Meclis (AN) milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılacak.

Venezuela'daki darbe girişimi sonrası harekete geçildi! Dokunulmazlıkları kaldırılacak!

Ülke basınındaki haberlere göre devlet nezdindeki yetkili Kurucu Meclis (AN) Başkanı Diosdado Cabello, kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido’nun başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmasına katılan AN milletvekilleri hakkında yapılan adli işlemlerin sürdüğünü belirtti.

Cabello, Venezuela Başsavcılığının bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için yaptığı başvuruların ANC’ye gelmeye başladığını açıkladı.

ANC’deki oylamada başsavcılığın taleplerine “evet” oyu vereceklerini vurgulayan Cabello, “Elbette bizler de bu girişime katılanların dokunulmazlıklarının kaldırılması için ANC’de elimizi kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. (AA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Diyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattıDiyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattı
Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktıPitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela darbe girişimi

En Çok Okunan Trend Haberler

Elleri ve ayakları şiştiği! Sebebini duyunca şoke oldu

Elleri ve ayakları şiştiği! Sebebini duyunca şoke oldu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kırmızı Göl’de valiz içinde bir ceset daha bulundu

Kırmızı Göl’de valiz içinde bir ceset daha bulundu

5 yaşında hamile kalmıştı! 80 yıl geçti hala...

5 yaşında hamile kalmıştı! 80 yıl geçti hala...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattı

Diyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Yaşlı ve yalnız yaşayan kadınlarla yakınlaşıp dolandırdılar!

Yaşlı ve yalnız yaşayan kadınlarla yakınlaşıp dolandırdılar!

Lisede nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı

Lisede nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.