Venom 2’ye yönetmen aranıyor

Büyük umutlarla başlayıp büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Venom’un devam halkasını çekmek istemediği için projeden çekilen Ruben Fleischer’ın yerine aranan yönetmen henüz bulunamadı. Venom 2 için şimdiye kadar bilinen 3 aday var. Bu isimler; Andy Serkis, Travis Knight ve Rupert Wyatt. Senaryosu Kelly Marcel tarafından yazılan devam filminde, Carnage rolünde Woody Harrelson’ı ve Venom rolünde yine Tom Hardy’yi izleyeceğimiz ise kesinleşen bilgiler arasında.

Oyuncu olarak Yüzüklerin Efendisi ve Maymunlar Cehennemi gibi filmlerde boy gösteren Serkis, Mowgli: Legend of the Jungle’daki yönetmenliği ile hatır sayılır bir başarıya ulaşmıştı. Bumblebee’den tanıdığımız Travis Knight ve Rise of the Planet of the Apes’in yönetmeni Rupert Wyatt da serinin yerle bir olan haysiyetini toparlamaya aday isimler arasında.

Vizyon tarihi belli olmayan filmin 2020’de beyaz perdeye gelmesi bekleniyor. Aranan yönetmenin vakitlice bulunamaması durumunda, filmin vizyon tarihi de ertelenebilir.