Verdiği kilolar gündemdeydi! Şarkıcı Zara'nın çöl pozlarına bir bakan bir daha baktı!

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra değişimiyle de gündemden düşmüyor.
Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim her haliyle büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Zara son olarak son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Şarkıcı Instagram hesabından tatilden pozlarını paylaştı. Çöl pozlarını paylaşan şarkıcı paylaşıma "İnsan bir güzelliği fark etmiyorsa hak etmiyordur demiş üstad... Verdiğin nimetlere binlerce şükür Ya Rab" notunu düştü.
Paylaşıma şarkıcının hayranları yorum yağdırdı. Zara'ya "Çok güzelsin", "Zara Sultan", "Tam Sivaslı olmuşsun ablam" gibi yorumlar yapıldı.