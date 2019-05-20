Verdiği kilolarla gündem olan Pelin Öztekin'den bikinili poz

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin 156 kilo iken geçirdiği mide küçültme operasyonları, uyguladığı sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz sayesinde dört yılda 93 kilo verdi.

Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Öztekin Instagram hesabından da sık sıp paylaşımlar yapıyor.

Son olarak Cunda'ya tatile giden ve deniz sezonunu açan Öztekin, bikinili pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti ve beğeni topladı.

Öztekin denizde verdiği poza da "Ruhunuzu suya bırakın." notunu düştü.

Öztekin verdiği kilolarla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada kendisine gelen yorumları şöyle aktarmıştı:

"Kilo verince de eleştiri alıyorsunuz, sonuç değişmiyor. Kilo verince “Biraz daha ver”, az daha verince “Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...” Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi..."



