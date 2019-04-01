Verdiği pozlarla 'bu nasıl 50 yaş' dedirten Jennifer Aniston'dan seksi pozlar

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün Malibu'da görüntülendi... Ne çekiminde olduğu henüz kestirilemeyen Aniston'ın fit vücudu, genç görünümü ve hiç yaşlanmayan hali adeta 'Sen 50 yaşında olamazsın' dedirtti...

Aniston lateks kumaştan bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle, oldukça seksi pozlar verdi.

Kısa süre önce 50’nci yaşını kutlayan Hollywood starı, çekimlerde her zamanki halinden daha genç görünüyordu.

Pasifik Okyanusu’na karşı, doberban cinsi bir köpekle poz veren Aniston’ın eğlenceli, neşeli ve poz verirken büründüğü seksi halleri gözlerden kaçmadı.

Sürekli olarak diyetisyenle çalışan ünlü oyuncu plastik cerrahisiz yüz gerdirme yöntemi olarak lazer teknolojisini kullanıyor. Ayrıca Aniston özel eğitmenle fitness dersi alıyor.

