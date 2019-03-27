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Verdiği tüm kiloları fazlasıyla geri aldı! Ünlü fenomenin son hali...

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 27.03.2019 07:29 | Son Güncelleme

Dünya, ünlü Instagram fenomeni Ariana Omipi'nin değişimini konuşuyor.

Verdiği tüm kiloları fazlasıyla geri aldı! Ünlü fenomenin son hali...

Yeni Zelandalı Ariana Omipi hayatı boyunca sağlıklı bir yaşam istedi ancak yemeklere olan bağımlılığı onu sürekli engelledi.

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Azmeden Ariana 2014 yılında keto ve low karbonhidrat diyeti yaptı ve sadece 11 ayda 126 kilodan 68 kiloya düştü.

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Genç kadın 58 kiloluk büyük değişimini Instagram'daki yüz binlerce takipçisi ile paylaştı ve başarısının sırrını anlattı.

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Ancak işler yolunda gitmedi ve yeme bağımlılığı 2018'de tekrardan kendini gösterdi.

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2018 yılının başında tüm kilolarını geri aldı üstüne 10 kilogram eklendi.

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Bu şekilde devam edemeyeceğini anlayan Ariana 2018'in Mart ayında mide küçültme ameliyatı oldu.

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Genç kadın ameliyat sonrası tekrardan düzenli yaşam için çaba göstermeye başladı.

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Ariana tekrardan spora da başladı.

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Genç kadın öğünlerine dikkat etmeye ve fazla yememeye dikkat etti.

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Bir yılın sonunda Ariana tekrardan 68 kilo verdi.

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Genç kadın şimdi haftada iki kez 45 dakika boyunca kişisel bir eğitmenle çalışıyor ve kardiyo ile ağırlıklar kaldırıyor.

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Ariana sosyal medya hesabında tekrardan kilo verme hikayesini ve günlük öğünlerini paylaşmaya başladı.

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Genç kadın "Bu yıl benim için fiziksel görünüm ve kilo kaybının çok ötesine dönüştü. Geleceğim konusunda heyecanlı ve mutluyum" diyerek mutluluğun da paylaştı.

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İşte Ariana'nın ilham verici değişiminden kareler...

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Anahtar Kelimeler:
instagram ariana omipi kilo beslenme diyet

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