'Veri Tayfa' ile çocuklar eğlenirken öğreniyor!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik olarak değişik şehirlerde sergilenecek bir etkinlik başlattı.

Çocuklar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen TRT Çocuk Kanalı’nın “Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmi, “Veri Tayfa” adıyla alışveriş merkezlerinde müzikli gösteri şeklinde sergilenmeye başladı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Aydın’da başlayan gösteriler Denizli, Antalya, Konya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Kayseri’de devam edecek.

“Veri Tayfa”da müzik eşliğinde, çocuklara yaş gruplarına uygun şekilde kişisel verinin ne olduğu, sosyal medyada paylaşımlar yaparken nelere dikkat etmek gerektiği ve kişisel verilerin ne kadar önemli olduğu eğlenceli bir dille anlatılıyor. “Veri Tayfa’’ isimli etkinlik hakkında Kurumun resmi web sitesi kvkk.gov.tr üzerinden detaylı bilgi edinilebilir.

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