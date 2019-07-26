Verilen kiloları geri aldırmadığı iddia ediliyor: 3 haftada 7 kilo verdiren aristo diyeti

Son zamanların en çok merak edilen diyet çeşitlerinden biri olan Aristo diyetinin temeli çiğ sebze ve meyve tüketimine dayanıyor. Diyetin ikinci önemli unsuru ise glutenli yiyecekler tüketmemek.

Üç hafta gibi bir sürede 7 kilo verdirdiği söylenen diyet, ismini vejetaryen olan filazof Aristo'dan alıyor. Bu diyet türünde mevsim sebzelerini çiğ tüketmek son derece önemli.

Beslenme listesinden eksik edilmemesi gereken yiyecekler ise; börülce, yeşil sebzeler, semizotu, şalgam yaprağı, kereviz, karalahana. Diyet boyunca çiğ sebze, meyve yiyerek epifiz bezinin temizlenip hormonların yeniden düzene girmesi amaçlanır. Bu aşamada glisemik indeks değeri düşük gıdalar tüketilmelidir. Böylece kan şekeri de dengede tutulmuş olacaktır.

Aristo diyetindeki yasaklı gıdalar ise; Her türlü hamur işleri, un çeşitleri, yulaf, paketli ürünlerin tümü.

Aristo diyeti için örnek beslenme planı

Sabah uyanır uyanmaz:

1/2 adet greyfurtun suyu

Kahvaltı:

Bir dilim yağsız peynir

İki adet haşlanmış yumurta

Yeşillik

Domates

Öğle yemeği:

Izgara şeklinde hazırlanmış balık/et/tavuk

Bir kase yağsız yoğurt

Çoban salata

Akşam yemeği:

Buharda pişirilmiş sebze

Izgara şeklinde hazırlanmış balık/et/tavuk

Salata

Ara öğünlerinize yeşil çay, anason veya papatya çayı dahil edebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sıkıntınız var ise diyete başlamadan önce muhakkak doktora danışmalısınız.



