Verilerle iklim krizi: Sera gazları ve 1,5°C sınırı

Climate Watch verilerinde ülkelerin konumu

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından geliştirilen Climate Watch’un 1990 yılına geri giden veri tabanı, emisyonlara dair ülkeler odağında istatistikler sunuyor. Günümüzdeki küresel sera gazı emisyonlarının %60’ını sadece 10 ülkenin faaliyetleri nedeniyle üretiliyor: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avrupa Birliği, Brezilya, Endonezya, Rusya, İran, Japonya, Güney Kore. Bu, küresel ölçekteki anlaşmalardaki hedeflere ulaşmak için hangi ülkelere yoğunlaşılması gerektiğinin göstergelerinden de birini oluşturuyor.

Karbondioksit ve metanın etkisi

Son 200 yıllık süreçte ormansızlaşmadan fosil yakıt kullanımına kadar çeşitli insan faaliyetleri atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu %50 oranında artırmış durumda. İklim krizindeki diğer büyük rolü ise metan gazı oynuyor. Kömürün çıkarılıp taşınmasında ve tarımsal faaliyetlerde açığa çıkan metan, atmosferin ısı tutma kapasitesini yükselterek küresel ısınmayı doğrudan etkiliyor.

Emisyonların sektörel dağılımı

Climate Watch verilerinin sektörler arasındaki analizine baktığımızda küresel sera gazı emisyonlarından en büyük payı %30’la enerji alırken sırasıyla %15,9 ile ulaşım, %12,4 ile imalat ve inşaat, %11,8 ile tarım ve %6,5 ile arazi kullanımı değişimi ve ormancılık da en yüksek emisyon üreten ilk 5 sektör arasında yerini alıyor. Bu tablo, 1,5°C sınırı ve net sıfır hedeflerine ulaşmada söz konusu sektörlerde radikal bir dönüşüme gidilmesi gerektiğini net bir şekilde görmeyi sağlıyor.