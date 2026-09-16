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Sultan Oğuz

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Verilerle iklim krizi: Sera gazları ve 1,5°C sınırı

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İklim krizini çoğu zaman yükselen sıcaklıklar, aşırı hava olayları veya genel çevre söylemleri üzerinden ele alsak da yaşanan bu büyük değişimin arka planında detaylı bir veri tabanı bulunuyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından sunulan Climate Watch platformu, iklim tartışmalarının ortasında ülkelerin sera gazı emisyon geçmişine dair önemli bilgiler ortaya koyuyor.

Sultan Oğuz

Climate Watch verilerinde ülkelerin konumu

Verilerle iklim krizi: Sera gazları ve 1,5°C sınırı 1

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından geliştirilen Climate Watch’un 1990 yılına geri giden veri tabanı, emisyonlara dair ülkeler odağında istatistikler sunuyor. Günümüzdeki küresel sera gazı emisyonlarının %60’ını sadece 10 ülkenin faaliyetleri nedeniyle üretiliyor: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avrupa Birliği, Brezilya, Endonezya, Rusya, İran, Japonya, Güney Kore. Bu, küresel ölçekteki anlaşmalardaki hedeflere ulaşmak için hangi ülkelere yoğunlaşılması gerektiğinin göstergelerinden de birini oluşturuyor.

Karbondioksit ve metanın etkisi

Verilerle iklim krizi: Sera gazları ve 1,5°C sınırı 2

Son 200 yıllık süreçte ormansızlaşmadan fosil yakıt kullanımına kadar çeşitli insan faaliyetleri atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu %50 oranında artırmış durumda. İklim krizindeki diğer büyük rolü ise metan gazı oynuyor. Kömürün çıkarılıp taşınmasında ve tarımsal faaliyetlerde açığa çıkan metan, atmosferin ısı tutma kapasitesini yükselterek küresel ısınmayı doğrudan etkiliyor.

Emisyonların sektörel dağılımı

Verilerle iklim krizi: Sera gazları ve 1,5°C sınırı 3

Climate Watch verilerinin sektörler arasındaki analizine baktığımızda küresel sera gazı emisyonlarından en büyük payı %30’la enerji alırken sırasıyla %15,9 ile ulaşım, %12,4 ile imalat ve inşaat, %11,8 ile tarım ve %6,5 ile arazi kullanımı değişimi ve ormancılık da en yüksek emisyon üreten ilk 5 sektör arasında yerini alıyor. Bu tablo, 1,5°C sınırı ve net sıfır hedeflerine ulaşmada söz konusu sektörlerde radikal bir dönüşüme gidilmesi gerektiğini net bir şekilde görmeyi sağlıyor.

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