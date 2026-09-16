Samsung Galaxy A18 4G sessizce tanıtıldı: Yeni işlemci geldi, fiyat dikkat çekti

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A18 4G'yi Avrupa'da sessiz sedasız piyasaya çıkardı. Fransa, Norveç ve İsveç için yayımlanan basın bültenleriyle ortaya çıkan telefonun şimdilik yalnızca 4G versiyonu bulunuyor. Galaxy A18 5G modeli ise henüz tanıtılmış değil.

YENİ İŞLEMCİSİ VAR

Galaxy A18 4G, geçen yıl satışa çıkan Galaxy A17 4G'nin temel özelliklerini büyük ölçüde koruyor. Yeni modeldeki en önemli değişiklik işlemci tarafında yaşandı. Samsung, Galaxy A17 4G'de kullanılan MediaTek Helio G99 yerine yeni Exynos 1610 yonga setine geçti.

IP64 SERTİFİKASIYLA KORUMA SEVİYESİ YÜKSELDİ

Galaxy A18 4G'nin önceki nesle göre geliştirdiği alanlardan biri dayanıklılık oldu. Galaxy A17 4G IP54 sertifikasına sahipken, yeni Galaxy A18 4G IP64 sertifikasıyla geliyor.

Bu sertifika, telefonun toza karşı tam koruma sunduğunu gösteriyor.

Cihazda 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Samsung'un verdiği bilgilere göre batarya 1.200 şarj döngüsü için derecelendirilmiş durumda. 25W şarj desteğine sahip telefonun resmi verilere göre yarım saatte yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.

6,7 İNÇ SUPER AMOLED EKRAN

Galaxy A18 4G'nin ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Panel, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung, yeni modelde ekran tasarımında da büyük bir değişikliğe gitmedi. Ön kameranın yerleştirildiği çentik korunurken cihazda 13 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

Arka tarafta ise üçlü kamera sistemi yer alıyor. Kurulumda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

Ana kamerada optik görüntü sabitleme sistemi yer almıyor. Telefon, 1080p çözünürlükte ve saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor.

ANDROID 17 İLE GELİYOR, 6 YIL GÜNCELLEME ALACAK

Galaxy A18 4G kutudan Android 17 ve One UI 9 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor. Telefon, altı yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacak.

Cihazın güvenlik güncellemeleri ise Ekim 2032'nin sonuna kadar sürecek.

Yeni model, selefine göre biraz daha kalın ve ağır. Galaxy A18 4G, 7,7 mm kalınlığa ve 196 gram ağırlığa sahip. Galaxy A17 4G ise 7,5 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığındaydı.

GALAXY A18 4G FİYATI NE KADAR?

Galaxy A18 4G, Samsung'un Fransa'daki çevrim içi mağazasında satışa çıktı. Burada yalnızca 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek bir konfigürasyon sunuluyor ve fiyatı 280 euro.

Telefonda depolama alanını artırmak isteyen kullanıcılar için microSD kart yuvası da bulunuyor. Fransa'daki sevkiyatların 18 Eylül'de başlaması planlanıyor. Cihaz gri, açık mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Norveç'teki basın bültenine göre 128 GB depolama alanına sahip Galaxy A18'in fiyatı 3.290 NOK, 256 GB modelin fiyatı ise 5.190 NOK. İsveç'te aynı iki depolama seçeneği sırasıyla 3.290 SEK ve 5.190 SEK fiyat etiketi taşıyor. Ancak cihaz İsveç'te henüz çevrim içi mağazalarda listelenmiş değil.

Galaxy A18 4G'nin fiyatı, önceki nesille karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. Galaxy A17 4G geçen yıl 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip konfigürasyonuyla 200 eurodan satışa çıkmıştı. Yeni Galaxy A18 4G ise daha düşük olan 4 GB RAM ve 128 GB depolama konfigürasyonuyla 280 euroya satılıyor.

Kaynak: GSMArena