VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM tek parça izle! ATV VERMEM SENİ ELLERE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Vermem Seni Ellere 6. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayın hayatına başlayan Vermem Seni Ellere, Zeliş ve Mehmet'in hikayesini konu alıyor. Dizi, dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor. İzleyiciler merakla 6. bölümü beklemeye başladı. Vermem Seni Ellere'nin yeni bölümü 23 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Vermem Seni Ellere altıncı bölüm konusu...

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Vermem Seni Ellere, her Pazar akşamı ATV'de yayınlanacak. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Vermem Seni Ellere dizisinin beşinci bölümde; Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar. Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır. Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık. Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine. Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır. Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki… Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir. Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır. Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır? Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir. Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir. Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür. Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.

VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Vermem Seni Ellere dizisinin 6. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

