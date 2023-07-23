MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM tek parça izle! ATV VERMEM SENİ ELLERE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM tek parça izle! ATV VERMEM SENİ ELLERE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

23.07.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vermem Seni Ellere dizisi altıncı bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin oyuncu kadrosunda Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar gibi oyuncular yer alıyor. Dizi, seyircilerden tam puan almayı başardı. Peki, Vermem Seni Ellere 6. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Vermem Seni Ellere 6. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayın hayatına başlayan Vermem Seni Ellere, Zeliş ve Mehmet'in hikayesini konu alıyor. Dizi, dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor. İzleyiciler merakla 6. bölümü beklemeye başladı. Vermem Seni Ellere'nin yeni bölümü 23 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Vermem Seni Ellere altıncı bölüm konusu...

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Vermem Seni Ellere, her Pazar akşamı ATV'de yayınlanacak. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

0x0-6-bolum-foto-galeri-1689938952404

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Vermem Seni Ellere dizisinin beşinci bölümde; Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar. Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır. Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık. Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine. Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır. Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki… Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir. Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.

0x0-6-bolum-foto-galeri-1689938952931

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır. Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır? Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir. Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir. Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür. Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.

0x0-6-bolum-foto-galeri-1689938951647

VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Vermem Seni Ellere dizisinin 6. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüşmediği oğlu evlendi! Bakın hangi ünlü oyuncu 'babalık' yaptıGörüşmediği oğlu evlendi! Bakın hangi ünlü oyuncu 'babalık' yaptı
Doğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çektiDoğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çekti
Saldırı sonrası genç aşkıyla görüntülendi... Dikkat çeken detaySaldırı sonrası genç aşkıyla görüntülendi... Dikkat çeken detay
Anahtar Kelimeler:
atv Buse Meral emre bey Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.