Verratti için Euro 2020 tehlikesi

PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Verratti sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Fransız basını, Fransa Ligi'nde kalan 2 maçta Verratti'nin forma giyemeyecek olduğunu belirterek oyuncunun Euro 2020'ye yetişip yetişmeyeceğinin henüz net olmadığı ifade edildi.

Verratti'nin Fransa Kupası yarı finalini de kaçıracağı ve olası finalde de forma giymesinin çok zor olduğu aktarılırken; A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer alan İtalya'nın turnuvaya Verratti'den yoksun çıkabileceği belirtiliyor.

28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu bu sezon toplam 31 maçta PSG formasını giydi ve 6 asist üretti.

(SPORX)

