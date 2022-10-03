VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman? 2022 VGM burs başvurusu nereden yapılır? VGM burs başvuru şartları

VGM burs başvuruları her yıl ihtiyaç sahibi binlerce öğrenciye sağlanıyor. VGM burs başvurusundan yararlanmak için gerekli olan bazı şartlar bulunuyor. Örneğin yabancı uyruklu öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs sağlanmıyor. Peki VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman? 2022 VGM burs başvurusu nereden yapılır? İşte VGM burs başvuru tarihleri...

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

VGM burs başvuruları için bekleyiş başladı. Geçen sene ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı. Bu bilgilere göre VGM burs başvurularının, KYK başvuruları ile beraber başlayacağı tahmin ediliyor.

VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

