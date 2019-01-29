Vicdansız baba, çocuğunu bagaja tıktı!

Trafikte beklediği sırada aracından inen adam, 2 buçuk yaşındaki çocuğunu yaramazlık yaptığı için bagaja kapattı.
Başka bir araç sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
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