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Vicdansız baba, çocuğunu bagaja tıktı!

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 23:04 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, 2 buçuk yaşındaki çocuğunu yaramazlık yaptığı için bagaja tıkan babaya tepki yağdı.

Trafikte beklediği sırada aracından inen adam, 2 buçuk yaşındaki çocuğunu yaramazlık yaptığı için bagaja kapattı.

Başka bir araç sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
baba Çocuk bagaj

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