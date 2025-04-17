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Victor Osimhen'den kötü haber! "Galatasaray'da devam etmek istemiyor!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 09:32
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Birçok takımın yakından ilgilendiği Osimhen'in kiralık sözleşmesi bittikten sonra ne yapmak istediği ünlü gazeteci tarafından açıklandı.

Victor Osimhen'den kötü haber! "Galatasaray'da devam etmek istemiyor!"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız oyuncusu Victor Osimhen için bomba bir iddia ortaya atıldı. Napoli ile ilk pazarlıklarda olumlu dönüş alamayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTEMİYOR

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Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen'in kariyerine Galatasaray’da devam etmek istemediğini öne sürdü. Romano, “Gerçek şu ki Victor Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılıp Napoli’ye dönmesi ve Napoli’den ayrılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

75 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Napoli'nin Osimhen için 75 milyon Euro istediği bilinirken bu parayı da nakit şekilde talep ediyor.

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