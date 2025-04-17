Victor Osimhen'den kötü haber! "Galatasaray'da devam etmek istemiyor!"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız oyuncusu Victor Osimhen için bomba bir iddia ortaya atıldı. Napoli ile ilk pazarlıklarda olumlu dönüş alamayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen'in kariyerine Galatasaray’da devam etmek istemediğini öne sürdü. Romano, “Gerçek şu ki Victor Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılıp Napoli’ye dönmesi ve Napoli’den ayrılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.
Napoli'nin Osimhen için 75 milyon Euro istediği bilinirken bu parayı da nakit şekilde talep ediyor.
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