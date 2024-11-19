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Victor Osimhen'e beklenmedik kötü haber! Hayalleri suya düştü...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.11.2024 20:01
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Yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan ve Galatasaray'da gösterdiği performans ile kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'e Afrika'dan kötü haber geldi.

Victor Osimhen'e beklenmedik kötü haber! Hayalleri suya düştü...

Sarı-kırmızı formayla 9 resmi maçta 12 gole direkt katkı sağlayarak tüm futbol dünyasının dikkatini çeken Victor Osimhen’e, kötü haber Afrika'dan geldi.

9 MAÇTA 12 GOLE KATKI VERDİ

5-Kasımpaşa

25 yaşındaki Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği sarı - kırmızılı forma ile 9 maçta sahaya çıktı ve 8 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü aynı zamanda 4 kez de asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı.

BEKLENMEDİK OSIMHEN KARARI

1-Fenerbahçe

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 16 Aralık'ta açıklanacak 2024 Afrika Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü için adaylarını duyurdu. Ancak, 2023 yılının kazananı Victor Osimhen, bu listede yer almadı.

İLK 5'E ALINMADI

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Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne Simon Adingra, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Ademola Lookman ve Ronwen Williams aday gösterildi.

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