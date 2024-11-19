Victor Osimhen'e beklenmedik kötü haber! Hayalleri suya düştü...

Sarı-kırmızı formayla 9 resmi maçta 12 gole direkt katkı sağlayarak tüm futbol dünyasının dikkatini çeken Victor Osimhen’e, kötü haber Afrika'dan geldi.

9 MAÇTA 12 GOLE KATKI VERDİ

25 yaşındaki Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği sarı - kırmızılı forma ile 9 maçta sahaya çıktı ve 8 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü aynı zamanda 4 kez de asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı.

BEKLENMEDİK OSIMHEN KARARI

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 16 Aralık'ta açıklanacak 2024 Afrika Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü için adaylarını duyurdu. Ancak, 2023 yılının kazananı Victor Osimhen, bu listede yer almadı.

İLK 5'E ALINMADI

Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne Simon Adingra, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Ademola Lookman ve Ronwen Williams aday gösterildi.